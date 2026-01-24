JANAF dobio licencu za transport nafte NIS-u: 'Pozdravljamo ovu odluku...'

Uprava JANAF-a je dobila licencu od strane američkog OFAC-a za transport nafte NIS-u za sljedećih mjeseca dana.

"JANAF d.d. je u suradnji s Vladom Republike Hrvatske ishodio licencu kojim se do 20. veljače 2026. godine odobrava sudjelovanje u aktivnostima koje su uobičajene i nužne za transport nafte za izvršavanje Ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog s kompanijom NIS a.d.", objavili su iz tvrtke.

"Pozdravljamo odluku američke administracije kao potvrdu odgovornog rada Uprave u ostvarivanju poslovnih i strateških interesa JANAF-a, Republike Hrvatske i Europske unije", dodali su iz JANAF-a.

NIS najveći JANAF-ov partner

Podsjetimo, Naftna industrija Srbije (NIS) uskoro dobiva novog većinskog vlasnika. Ruski udio vlasništva u NIS-u od 56,15 posto dijelit će mađarski MOL i partner iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), a Srbija će povećati svoj udio.

Izlazak ruske strane iz vlasničke strukture bio je uvjet američkog ministarstva financija koje je 9. listopada uvelo sankcije NIS-u, da bi zadnjeg dana 2025. Odjel za kontrolu inozemne imovine izdao posebnu licencu za produžetak rada NIS-a do 23. siječnja.

Američke sankcije koje su bile usmjerene na NIS pogodile su i JANAF, kojem je bilo onemogućeno da transportira sirovu naftu prema rafineriji u Pančevu. JANAF je jedini naftovod koji opskrbljuje rafineriji u Pančevu, a NIS je jedan od najvećih JANAF-ovih poslovnih partnera.

