Srbi mogu odahnuti, pao je dogovor za NIS: U cijelu priču ulaze Mađari

Naftna industrija Srbije (NIS) uskoro dobiva novog većinskog vlasnika, doznaje Kurir.

Ruski udio vlasništva u NIS-u od 56,15 posto dijelit će mađarski MOL i partner iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), a Srbija će povećati svoj udio.

"MOL i Gazprom Neft su dogovorili osnovne odredbe budućeg kupoprodajnog ugovora i to je bio zahtjev američke administracije, kojoj će biti poslano na odlučivanje. Ono što je bitno je da je Srbija u tim pregovorima uspjela poboljšati svoju poziciju u odnosu na 2008. godinu kada smo ostali ispod 30 posto vlasništva. To je da naše vlasništvo povećamo u budućnosti u Naftnoj industriji Srbije za 5 posto i dođemo do broja akcija koji će nam omogućiti veća prava odlučivanja u Skupštini, prije svega da zaštitimo interese naših građana", poručila je srbijanska ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Dodala je i da su vjerojatni kupci i partneri iz UAE.

"Očekuje se da oni budu dio budućeg kupoprodajnog ugovora. Ostaje naravno još da se to ispregovara, a rok je 24. ožujak tako da je još dosta posla ispred nas", dodaje se.

Izlazak ruske strane iz vlasničke strukture bio je uvjet američkog ministarstva financija koje je 9. listopada uvelo sankcije NIS-u, da bi zadnjeg dana 2025. Odjel za kontrolu inozemne imovine izdao posebnu licencu za produžetak rada NIS-a do 23. siječnja.

