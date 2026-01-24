Toplinski val pogodio Australiju: Drugi reket svijeta od ispadanja spašavali organizaitori

Toplinski val koji je pogodio Melbourne u subotu naveo je organizatore Australian Opena da prekinu igru ​​na gotovo pet sati kako bi zaštitili zdravlje igrača, u skladu s protokolom o toplinskim valovima.

U vrijeme prekida u 14:30 sati po lokalnom vremenu (3:30 sati GMT), temperatura je bila 35°C i očekivalo se da će se popeti na 40°C do 17 sati, prema gradskoj meteorološkoj službi. Kada je igra nastavljena na svim terenima oko 19:15 sati, temperatura je pala ispod 37°C.

U trenutku prekida u tijeku su bili mečevi između Jannika Sinnera i Eliota Spizzirrija, između Lorenza Musettija i Tomasa Machaca te između Linde Noskove i Wang Xinyu.

Mečevi Sinner-Spizzirri i Musetti-Machac na terenima Rod Laver i John Cain su samo nakratko prekinuti dok se nije navukao krov.

Meč između Valentina Vacherota i Bena Sheltona je kratko je odgođen na terenu Margaret Court i također je započeo sa zatvorenim krovom.

Drugi tenisač svijeta Jannik Sinner plasirao se na kraju u osminu finala nakon što je u trećem kolu pobijedio 85. igrača svijeta Amerikanca Spizzirrija sa 4-6, 6-3, 6-4, 6-4. Meč je trajao tri sata i 42 minuta. Sinner, koji brani naslov na Australian Openu u osmini finala će igrati protiv sunarodnjaka, 25. tenisera sveta Luciana Darderija, koji je u trećem kolu pobijedio Rusa Karena Hačanova sa 7-6, 3-6, 6-3, 6-4. M

Peti tenisač svijeta Talijan Lorenzo Musetti također se plasirao u osminu finala pobjedom nad Čehom Tomašem Mahačom od 5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2 nakon četiri sata i 25 minuta igre.

Plasman u osminu finala osigurao je i Amerikanac Ben Shelton, sedmi na ATP ljestvici, koji je sa 6-4, 6-4, 7-6 slavio protiv 31. Valantina Vacherota iz Monaka. Shelton će u osmini finala igrati protiv pobjednika dvoboja između 13. tenisača svijeta Norvežanina Caspera Ruuda i hrvatskog enisača Marina Čilića

Amerikanke Madison Keys i Jessica Pegula iskoristile su također u osmini finala. Keys, braniteljica naslova, je pobijedila nekada prvu tenisačicu svijeta Čehinju Karolinu Pliskovu sa 6-3, 6-3, dok je Pegula sa 6-3, 6-2 bila bolja od Ruskinje Oksane Selekhmetjeve.

Četvrta nositeljica Amanda Anisimova ubrzo je nakon njih ušla u četvrto kolo pobjedom od 6-1, 6-4 nad kolegicom Peyton Stearns.

