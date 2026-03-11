Tinejdžerica (15) rekla majci 'volim te' i otišla spavati, ujutro pronađena mrtva s dečkom

Cherish Bean (15) i njezin dečko Ethan Slater (17) prošlog mjeseca pronađeni su mrtvi u turističkom parku Little Eden Holiday Park u Yorkshireu. Točan uzrok smrti još nije utvrđen, ali policija navodi da je trovanje ugljičnim monoksidom i dalje glavni smjer istrage. Na sudskoj raspravi rečeno je kako su tinejdžeri bili na obiteljskom odmoru kada se dogodila tragedija. Noć prije njihove smrti Cherish se požalila na glavobolju, ali osim toga oboje su djelovali potpuno dobro, piše The Sun.

Područni mrtvozornik Paul Marks opisao je njihove posljednje sate. Naveo je kako je Cherish oko 21 sat napustila obiteljsku kućicu i s Ethanom otišla u manju kućicu pokraj kako bi gledali televiziju. Oko 21.50 vratila se majci žaleći se na glavobolju te je dobila Calpol jer obitelj nije imala paracetamol.

Nakon toga se vratila u malu kućicu u kojoj su boravili te je majci u 22.20 poslala poruku za laku noć i napisala da je voli. I Ethan se u kućicu vratio otprilike u isto vrijeme. Sljedećeg jutra oboje su pronađeni mrtvi.

Uhićene su četiri osobe

Policija je u međuvremenu uhitila četiri osobe povezane s upravljanjem i održavanjem turističkog parka zbog sumnje na ubojstvo iz krajnje nepažnje. Kotao iz kućice u kojoj su boravili izuzet je i trenutačno se forenzički analizira.

Glavni istražitelj Ben Robinson rekao je da su policajci već prikupili brojne izjave članova obitelji i prijatelja te razgovarali s ljudima koji su ranije boravili u tom turističkom parku, posebno u istoj kućici.

Policija je na mjesto događaja pozvana nakon dojave o zabrinutosti za sigurnost. Nakon tragedije pregledane su sve kućice u turističkom parku kako bi se provjerilo postoji li opasnost za ostale goste.

Shrvana majka preminule djevojčice u emotivnoj je poruci rekla da joj je kći bila "svijet i sve". "Moja savršena djevojčica, moj anđeo, napustila je ovaj svijet i naša je obitelj slomljena. Nikada više neću biti ista. Ako me poznajete, znate da živim za svoju djecu. Otišli smo na nekoliko dana odmora kako bismo stvarali najljepše uspomene, a sve nam je odjednom oduzeto", poručila je. Dodala je i potresan apel roditeljima: "Zagrlite večeras svoju djecu, ne znate koliko ste sretni".

Ethanova majka također se oprostila od sina dirljivim riječima nazvavši ga "najljepšim mladićem koji je hodao Zemljom". "Pomogao bi svakome, imao je zarazan osmijeh i mogao je osvijetliti svaku prostoriju. Cherish je bila ljubav njegova života i svi su vidjeli koliko su se voljeli. Znamo da ćete se negdje gore čuvati i paziti jedno na drugo", poručila je.

Potpuna rasprava o uzroku smrti bit će održana naknadno, a datum još nije određen.

POGLEDAJTE VIDEO: Pucao joj je u glavu, lagao i skrivao dokaze, a sada mu je presuda pala! 'Nemam se više čemu veseliti'