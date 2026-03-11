Dječak se pravio mrtav da preživi, ali majka i brat (8) nisu imali sreće: Ubojica ide na pogubljenje

Muškarac iz sjevernog Teksasa trebao bi danas biti pogubljen smrtonosnom injekcijom zbog brutalnog dvostrukog ubojstva koje je potreslo SAD prije gotovo 13 godina.

Cedric Ricks (51) osuđen je na smrt zbog ubojstva svoje djevojke Roxann Sanchez (30) i njezinog osmogodišnjeg sina Anthonyja Figueroe u svibnju 2013. godine. Zločin se dogodio u njihovu stanu u Bedfordu, predgrađu metropolitanskog područja Dallas-Fort Worth. U napadu je teško ozlijeđen i njezin 12-godišnji sin Marcus Figueroa, piše ABC News.

Pogubljenje je zakazano nakon 18 sati po lokalnom vremenu u državnom zatvoru u Huntsvilleu.

Pokušao nazvati policiju

Prema tužiteljima, kobne večeri Ricks i Sanchez su se žestoko posvađali. Njezini sinovi iz prethodnog braka pokušali su stati u obranu majke i smiriti situaciju.

Ricks je tada zgrabio kuhinjski nož i počeo je bosti više puta. Nakon toga je nožem usmrtio i osmogodišnjeg Anthonyja. Stariji dječak Marcus Figueroa pobjegao je u ormar svoje sobe i pokušao nazvati policiju. Ricks ga je napao i izbo, no dječak je preživio tako što se pravio mrtav. U stanu je bio i devetomjesečni sin para, koji nije ozlijeđen.

Napadač je nakon zločina pobjegao, ali je kasnije uhićen u Oklahomi.

'Bio sam bijesan'

Tijekom suđenja Ricks je priznao da ima problema s kontrolom bijesa te je tvrdio da se branio od dječaka koji su pokušali zaštititi majku.

"Bio sam bijesan. Ne znam što se dogodilo. Volio bih da ih mogu vratiti", rekao je na sudu, uz ispriku obitelji žrtava.

Njegovi odvjetnici pokušali su u posljednji trenutak zaustaviti pogubljenje, tvrdeći da su tužitelji tijekom suđenja iz porote isključivali potencijalne porotnike zbog njihove rase. Međutim, ranije žalbe već su odbijene, a teksaški odbor za pomilovanja odbio je i zahtjev za odgodu kazne.

Ako se pogubljenje provede, Ricks bi bio druga osoba pogubljena ove godine u Teksasu i šesta u cijelim Sjedinjenim Državama. Teksas inače ima najviše izvršenih smrtnih kazni među svim američkim saveznim državama.

Istodobno, u Alabami je guvernerka Kay Ivey u posljednji trenutak preinačila smrtnu kaznu za 75-godišnjeg zatvorenika Charlesa "Sonnyja" Burtona u doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja. Burton je bio osuđen zbog smrtonosne pucnjave tijekom pljačke 1991., iako nije on povukao okidač.

POGLEDAJTE VIDEO: Pucao joj je u glavu, lagao i skrivao dokaze, a sada mu je presuda pala! 'Nemam se više čemu veseliti'