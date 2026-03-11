Legendarni napadač otkrio detalje iz svlačionice hit-kluba LP: 'Sjedneš, pogledaš oko sebe...'

Bodø/Glimt prva je priča ovosezonske Lige prvaka. Debitanti iz Norveške napravili su čudo plasmanom u top 24, a onda još veće čudo izbacivši prošlosezonske finaliste Inter u doigravanju za osminu finala.

U osmini finala igraju sa Sportingom i imaju veliku šansu otići još dalje. O Norvežanima priča cijela Europa, ali uvijek postoji netko kome nije sve bajno. Nicklas Bendtner, legendarni i kontroverzni danski napadač u podcastu Stolpe Ind opisao je svoje iskustvo s ovim klubom iz arktičkog pojasa.

"Ledeno je hladno. Dosadno je. Sivo je. Crno je. To je smiješna svlačionica. Onda oni sjede tamo i zarađuju 2-5 milijuna kruna tjedno i gledaju se. Jer i ja sam bio u istoj situaciji, bit ću iskren. Onda sjedneš i pogledaš svog prijatelja: "Nadam se da ti je danas odličan dan jer meni nije, niti blizu", rekao je Danac.

Protiv Intera je temperatura bila minus 4 stupnja Celzijeva, a psiholog danske reprezentacije Flemming Bendixen opisao je kako ti uvjeti pomažu domaćoj momčadi.

Psiholog objasnio zašto je Bodo u prednosti

"Može vas iznenaditi naša ljudska sposobnost putovanja u vremenu i prostoru. To znači da možete manje-više svjesno zamisliti kako je igrati tamo gore i izgraditi neke scenarije koji mogu biti previše nasilni, a onda ste time opterećeni prije i tijekom utakmice. Možete biti i preloše pripremljeni, a onda ste jako iznenađeni kada ste usred toga. Obje ove stvari mogu ometati izvedbu“, kaže psiholog.

"Siguran sam da upravo sada gledaju vremensku prognozu i misle: "Radije bismo imali četiri stupnja ispod nule nego četiri stupnja iznad nule protiv Sportinga". A ako mogu dobiti još dva stupnja ispod nule, i to će prihvatiti", kaže konzultant za sportsku psihologiju danske reprezentacije.

Norvežanima se želja neće ostvariti jer na utakmici protiv Sportinga temperatura bi trebala biti minimalno tri stupnja u plusu, iako će osjećaj hladnoće biti -3, tako da Portugalcima ipak neće biti ugodno.

