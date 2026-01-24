FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
odustala /

Neočekivani kraj nastupa bivše osvajačice na prvom Grand Slamu sezone

Neočekivani kraj nastupa bivše osvajačice na prvom Grand Slamu sezone
×
Foto: Ella Ling/shutterstock Editorial/profimedia

Osaka je tijekom turnira već privukla veliku pažnju, ne samo rezultatima, već i svojim performansom prije i tijekom mečeva.

24.1.2026.
11:34
Sportski.net
Ella Ling/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bivša prvakinja Australian Opena i nekadašnja najbolja tenisačica svijeta, Naomi Osaka (28), povukla se s ovogodišnjeg izdanja prvog Grand Slama sezone. Odustajanje je objavljeno neposredno prije meča trećeg kola, u kojem se trebala suočiti s Maddison Inglis, a razlog je ozljeda koja onemogućuje nastavak natjecanja.

Osaka je tijekom turnira već privukla veliku pažnju, ne samo rezultatima, već i svojim performansom prije i tijekom mečeva. Posebno se pamti prvi nastup na središnjem terenu Rod Laver Arene protiv Antonije Ružić, gdje je u rukama nosila bijeli suncobran, što je izazvalo zanimanje i komentare publike. Cijeli performans pogledajte OVDJE. Nakon te partije, Naomi je odigrala i zahtjevni susret protiv Rumunjke Sorane Cirstee, u kojem je slavila sa 6:3, 4:6, 6:2.

Međutim, meč s Cirstee protekao je i u napetom tonu. Rumunjka se žalila na Osakine navike između servisa, kada je japanska tenisačica glasno navijala uz uzvik “ajde (come on)”, što je Cirsteu iritiralo. Susret je završen hladnim pozdravom na mreži, uz komentare Cirstee o nedostatku fair-playa.

POGLEDAJTE VIDEO: Trener Hajduka govorio o transferu Marešića

Australian OpenNaomi OsakaSorana CirsteaAntonia Ružić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
odustala /
Neočekivani kraj nastupa bivše osvajačice na prvom Grand Slamu sezone