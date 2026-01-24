Neočekivani kraj nastupa bivše osvajačice na prvom Grand Slamu sezone

Bivša prvakinja Australian Opena i nekadašnja najbolja tenisačica svijeta, Naomi Osaka (28), povukla se s ovogodišnjeg izdanja prvog Grand Slama sezone. Odustajanje je objavljeno neposredno prije meča trećeg kola, u kojem se trebala suočiti s Maddison Inglis, a razlog je ozljeda koja onemogućuje nastavak natjecanja.

Osaka je tijekom turnira već privukla veliku pažnju, ne samo rezultatima, već i svojim performansom prije i tijekom mečeva. Posebno se pamti prvi nastup na središnjem terenu Rod Laver Arene protiv Antonije Ružić, gdje je u rukama nosila bijeli suncobran, što je izazvalo zanimanje i komentare publike. Cijeli performans pogledajte OVDJE. Nakon te partije, Naomi je odigrala i zahtjevni susret protiv Rumunjke Sorane Cirstee, u kojem je slavila sa 6:3, 4:6, 6:2.

Međutim, meč s Cirstee protekao je i u napetom tonu. Rumunjka se žalila na Osakine navike između servisa, kada je japanska tenisačica glasno navijala uz uzvik “ajde (come on)”, što je Cirsteu iritiralo. Susret je završen hladnim pozdravom na mreži, uz komentare Cirstee o nedostatku fair-playa.

