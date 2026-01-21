Svi su u nevjerici gledali: Grand Slam pobjednica na teren stigla u neočekivanom izdanju protiv Hrvatice

Naomi Osaka zakoračila je na jedan od najvećih teniskih pozorišta s neobičnim stajlingom koji je kombinirao široki šešir, veo i bijeli kišobran, stvarajući pravi modni spektakl u prvom kolu Australian Opena. Svjesna da ovakva teatralna pojava lako može odbiti od nje ako izgubi meč, Osaka je u utorak odigrala sve kako treba i slavila pobjedu nad Antoniom Ružić rezultatom 6-3, 3-6, 6-4, zatvarajući tako dan 3 u Rod Laver Areni.

Kako kaže. šešir i kišobran krasili su simbolični leptiri, aluzija na jedan od najpoznatijih trenutaka njezine prošle titule u Melbourne Parku 2021., a ne znak prvokolskih treme na Grand Slam turnirima. „Dok sam igrala, samo sam si govorila: ‘Drži glavu na pravom putu. Ako te pobijedi, pa, šteta… ali hej, barem si u trendu,’“ komentirala je Osaka na društvenim mrežama.

Osaka već ima četiri Grand Slam naslova u singlu, dva na US Openu i dva u Australiji (2019. i 2021.). Sljedeća suparnica joj je Sorana Cirstea, koja je svladala Evu Lys rezultatom 3-6, 6-4, 6-3. Nakon što je prošle godine stigla do polufinala US Opena, što joj je najbolji rezultat na Grand Slam turniru u četiri godine, Osaka ponovno jača svoje samopouzdanje.

Rođena u Japanu, ali odrasla u SAD-u, Naomi je kao djevojčica bila inspirirana Venus i Serenom Williams te Marijom Šarapovom, koje opisuje kao „G.O.A.T-ove stila“. „Mislim da se sve svodi i na osobnost,“ dodala je.

Haljina koju je nosila u prvom kolu, u nijansama plave i zelene, bila je i posveta njezinoj kćeri Shai, ali i fascinaciji meduzama. „Inspiracija su bile meduze, a potom leptiri, što se nadovezuje na taj leptirov trenutak iz 2021. kada mi je jedan sletio na meč trećeg kola,“ prisjetila se Osaka. Dodala je kako je ovom dizajnu osobno rekla svom sponzoru Nike: „Dopusti mi da ovo ja osmislím.“

Planiranje je trajalo mjesecima, a sve je povezano i s renoviranim tunelom za igrače u Rod Laver Areni, koji tematizira australske motive poput plaža i obale. „Iskreno, sve se sklopilo predivno jer nisam znala što očekivati kad sam stigla ovdje. Onda sam primijetila kako je svuda oko mene tema voda; oceani, valovi. Mislim da je bilo stvarno lijepo. Nevjerojatna slučajnost,“ zaključila je Naomi.

POGLEDAJTE VIDEO: Mamić uoči najvažnije utakmice: 'Švedska je favorit, ali ima i mane!'