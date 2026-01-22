FREEMAIL
LIJEP JE RAZLOG /

Čilić će za drugi tjedan igrati protiv 13. nositelja: Moguće je da napusti turnir

Čilić će za drugi tjedan igrati protiv 13. nositelja: Moguće je da napusti turnir
Foto: Martin Keep/afp/profimedia

Meč Čilića i Ruuda za drugi tjedan i šesnaestinu finala igrat će se u subotu

22.1.2026.
14:35
Sportski.net
Martin Keep/afp/profimedia
Marin Čilić, 37-godišnji hrvatski tenisač, izborio je nastup u trećem kolu Australian Opena, prvog Grand Slam turnira godine, nakon vrlo lake pobjede od 6-4, 6-3, 6-2 protiv 21. nositelja, Kanađanina Denisa Shapovalova.

U trećem kolu Čilić će igrati protiv 13. nositelja Caspera Ruuda koji je sa 6-3, 7-5, 6-4 u 2 sata i 27 minuta pobijedio Jaumea Munara. U prvom je kolu izbacio Mattiju Beluccija gdje je izgubio samo sedam gemova ukupno. Meč Čilića i Ruuda za drugi tjedan i šesnaestinu finala igrat će se u subotu, a satnica nije poznata (u subotu rano ujutro po hrvatskom vremenu). 

Svi su u nevjerici gledali: Grand Slam pobjednica na teren stigla u neočekivanom izdanju protiv Hrvatice

Ipak, postoji mogućnost da Casper Ruud napusti turnir prije meča s Čilićem. Razlog je vrlo lijep, žena mu je pred porodom. 

„Moram zahvaliti Mariji što me uopće pustila. Znam da je kod kuće, odmara se i sprema se. Osim kad igram meč, mobitel je uključen glasno u svako doba dana za svaki slučaj. Život je više od samog tenisa, ali bit ću ovdje koliko god mogu i dok god mi Marija dopusti", kazao je Ruud, prenosi BBC.

U karijeri su Čilić i Ruud igrali četiri puta i svaki put je bolji bio norveški tenisač.

POGLEDAJTE VIDEO: Sigurdsson: 'Imamo puno toga za pričati'; Martinović: 'Ovo nismo bili mi! Borili smo se, ali bez glave'

