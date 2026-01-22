Marčinko bila na gem od trećeg seta, ali onda se ugasila i ispala s Australian opena

Petra Marčinko, 20-godišnja hrvatska tenisačica, završila je svoj put na Australian Openu u drugom kolu, bolja je od nje sa 6-2, 7-5 bila Amerikanka Peyton Stearns.

Jedan sat i 20 minuta trajao je meč u kojem je Maričinko imala na pladnju odlazak u treći set i daleko veću borbu za prolazak u treće kolo.

Svi su u nevjerici gledali: Grand Slam pobjednica na teren stigla u neočekivanom izdanju protiv Hrvatice

U prvoj dionici potpuno je dominirala Stearns, 68. igračica na svijetu, koja je brzopotezno pobjegla na 5-1 i time osigurala vodstvo u setovima. No, Marčinko je na sličan način uzvratila u drugom setu. Povela je Marčinko, 81. igračica s WTA ljestvice, s 5-2, ali i u tom trenutku posve stala.

Do kraja meča Marčinko je osvojila tek četiri poena. Stearns je od 2-5 do kraja osvojila pet gemova u nizu i time spriječila bilo kakvu neizvjesnost u ovom dvoboju.

Stearns je maksimalno koristila break lopte u dvoboju, imala je četiri šanse i sve četiri realizirala. Marčinko je iskoristila tek jednu od šest break prilika. Imala je Amerikanka i deset izravnih poena više od suparnice, 26-16.

U nastavku četvrtka na teren će izaći hrvatski tenisač Marin Čilić koji u meču drugog kola igra protiv Kanađanina Denisa Shapovalova, 23. tenisača na svijetu.

