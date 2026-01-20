Hrvatica bila na korak do senzacije protiv dvostruke pobjednice: 'Nadam se da ju više neću sresti'

Hrvatska reprezentativka Antonia Ružić (WTA - 65.) bila je nadomak najvećoj pobjedi u karijeri u svom debitantskom nastupu na Australian Openu, propustivši prednost 'breaka' (4-3) u odlučujućem setu protiv bivšeg svjetskog 'broja 1', Japanke Naomi Osake (WTA - 17.), koja je na kraju slavila sa 6-3, 3-6, 6-4.

Ružić je u svom prvom nastupu na Australian Openu dobila priliku odigrati večernji meč u Rod Laver Areni protiv bivše dvostruke pobjednice ovog turnira i četverostruke Grand Slam pobjednice. Očekivano, na početku dvoboja je 22-godišnja Međimurka bila impresionirana velikom pozornicom i suparnicom, koja je imala neuobičajeni ulazak na teren, došavši u ekstravagantnoj odjeći inspiriranoj meduzom i s bijelim kišobranom u ruci, primjerenijoj kombinaciji za kakvu modnu reviju nego za teniski meč.

U takvim okolnostima, Ružić je brzo došla u zaostatak osvojivši tek tri poena u prva tri gema. U četvrtom gemu je spasila četiri 'break-lopte' i osvojila prvi gem. Od tog trenutka nadalje, Antonia je postala ravnopravna suparnica.

Odgovorila je Osaki na isti način, nanizala tri gema i došla do 3-3. Ipak, 28-godišnja Japanka je pri vodstvu 4-3 došla do novog 'breaka' i bez izgubljenog poena odservirala za osvajanje prvog seta.

To nije obeshrabrilo hrvatsku reprezentativku koja je u drugom gemu drugog seta došla do prednosti 'breaka' i bez poteškoća ju držala do devetog gema u kojem je došla do servisa za set. Osaka je imala 15-40, ali se Ružić hrabrom, ali i racionalnom igrom, izvukla iz te situacije i iskoristivši drugu set-loptu odvela meč u odlučujući, treći set.

'Nikad nisam igrala protiv nje i nadam se da više i neću'

Osaka je osvojila prva dva gema trećeg seta, ali je Ružić odmah uzvratila 'breakom' nakon izgubljenog servisa. Kod 3-3 je Antonia još jednom slomila servis bivše najbolje svjetske tenisačice i došla na dva gema od pobjede. Nažalost, i ostala je toliko daleko, jer je Osaka u sljedeća tri gema podigla razinu igre i uz gubitak tri poena preokretom izborila plasman u drugo kolo. Meč je završila neobranjivom bekend paralelom i nakon dva sata i 22 minute pobjednički podigla ruke u zrak.

Servis je bio najveća razlika između dvije tenisačice. Osaka je završila meč s 11 asova, od čega je zabila tri zaredom pri rezutatu 4-4 u odlučujućem setu. Japanka je imala 73% realizacije prvog servisa, dok je Ružić ostala na 58% posto.

"Servis me izvukao. Servirala sam jako dobro. Ona je odlična igračica. Nikada nisam igrala protiv nje i nadam se da je više neću vidjeti s druge strane mreže. No, ako se to dogodi, uvjerena sam da ćemo opet igrati jako dobre mečeve", rekla je Osaka u razgovoru s Jelenom Dokić na terenu Rod Laver Arene odmah po završetku meča, odajući priznanje svojoj suparnici.

Japanka će u drugom kolu igrati protiv iskusne Rumunjke Sorane Cirstee (WTA - 41.).

