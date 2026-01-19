Đoković stigao do magične brojke na Australian Openu

Srpski tenisač Novak Đoković upisao je stotu pobjedu na Grand Slam turniru Australian ​Openu, svladavši u ponedjeljak u 1. kolu Španjolca Pedra Martineza sa 6-3, 6-2, 6-2.

"Stvarati povijest je velika motivacija, posebice u zadnjih pet do deset godina moje karijere. Australian ​Open je moj omiljeni turnir i blagoslovljen sam što mogu igrati na ovoj razini. Također, imao sam sreće što sam pored sebe imao ljude koji su me naučili kako razvijati karijeru na duge staze, kako se brinuti o svom tijelu i mentalnoj snazi", izjavio je Đoković, koji u 2. kolu igra protiv talijanskog kvalifikanta Francesca Maestrellija.

Đoković je prvi Grand Slam naslov osvojio baš u Melbourneu 2008. godine, a nakon toga je još devet puta slavio na Australian ​Openu. Rekorder je sa 24 osvojena Grand Slam turnira, sedam puta je osvojio Wimbledon, tri puta Roland Garros i četiri puta US Open.

Također, na još dva Grand Slam turnira upisao je više od sto pobjeda, u Wimbledonu je slavio u 102 meča, a u Roland Garrosu je upisao 101 pobjedu.

