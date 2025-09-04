Zbog nje svi su pali u drugi plan: Zgodna crnka izdominirala na zadarskoj špici

Zadarska špica ponovno je odisala ležernom atmosferom i dobrim raspoloženjem. Gradskom rivom prošetali su brojni parovi, uživajući u ugodnoj šetnji. Dame su birale modne kombinacije koje nagovještavaju dolazak jeseni – prevladavale su lagane haljine u nijansama nude boja, dok su se neki odlučili i za klasične modele u lepršavim krojevima. Muškarci su ostali vjerni jednostavnosti, pa su najčešće nosili majice kratkih rukava i udobne hlače, idealne za opuštenu šetnju gradom.

Neizostavan detalj gotovo svih prolaznika bile su sunčane naočale, koje su osim zaštite od sunca dale i završni modni pečat njihovim stylingima, a kakva je atmosfera prevladavala zabilježio je portal eZadar!