Bivši Katarine Peović progovorio usred glasina o vezi političarke s Vitasovićem: 'Zahvalan sam za prekrasnih osam godina'

Već neko vrijeme kolaju glasine da su bivša saborska zastupnica i čelnica Radničke fronte Katarina Peović (50) te hrvatski glazbenik Alen Vitasović (57) u vezi. Sada se na Facebooku oglasio i Katarinin bivši partner, Hrvoje Štefan, otkrivši da je njihovoj ljubavi uistinu došao kraj.

"Šalju mi poznanici poruke u kojima me pitaju za ovo, pa eto da svima koji još ne znaju obznanim: Katarina i ja nismo više u ljubavnom odnosu. Za detalje vezane uz Alena Vitasovića morat ćete pitati nju. Što se mene tiče, zahvalan sam joj za prekrasnih osam godina i ne bih više od toga za javnost. Ostat će, vjerujem, neraskidivo prijateljstvo i zajednička borba za bolje i pravednije društvo", napisao je na Alen, također član Radničke fronte.

Foto: Srecko Niketic/pixsell

Inače, nedavno smo kontaktirali Katarinu i Alena, koji su nam otkrili u kakvom su odnosu.

"Nemam komentara na ovu temu", rekla nam je Katarina, dok je Alen istaknuo da su glasine neistinite jer je njegov odnos sa saborskom zastupnicom isključivo prijateljski.

Podsjetimo, šuškanja o mogućoj romansi krenula su nakon što su političarka i glazbenik viđeni zajedno u pulskom Caffe baru Uliks, a zatim je glasine dodatno potpirila fotografija s otvorenja Pulskog filmskog festivala. Uz to, Alen se nedavno razdvojio od supruge, što je dovelo do pretpostavki da se ipak radi o nečemu više od prijateljstva.

''Nismo se razveli nego smo se razišli. Nemam više komentara na ovu temu, zasada'', rekao nam je Alen u lipnju za 23 godine mlađu Eleonoru.

Prije mlađe menadžerice, s kojom je stupio u brak 2022. godine, slavan je glazbenik izrekao sudbonosno "da" učiteljici Sandri. Zajedno su dobili dvoje djece, sina Ivana i kćer Miju, a razveli su se nakon skoro 20 godina braka.

