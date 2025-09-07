Nives Celzijus zavodljivija nego ikad: Uski korzet, kratka suknja i provokativne poze raspametile fanove

Jedna od najseksepilnijih hrvatskih zvijezda, Nives Celzijus (43), ponovno je podigla prašinu novom provokativnom fotografijom. Slavna pjevačica, spisateljica i glumica pozirala je u vinogradu, a u prvom je planu njeno bujno poprsje.

"Vino na usnama...", napisala je Nives uz niz fotografija, a na jednoj od njih na koketan način prislanja grožđe na usne. Slavna Hrvatica oduševila je u traper korzetu i kratkoj suknjici, dok je outfit upotpunila gumenim čizmama, kako to priliči za vinograd.

"Prekrasno izgledaš u vinogradu, uvijek zavidljiva i pozitivna", "Ja ću volonterski brati grožđe uz vas", "Kakva ljepotica", "Govore da je Monica Belucci najljepša, ali Nives ima ljepše oči", samo su neki od komenatara očaranih obožavatelja.

Podsjetimo, Nives je nedavno u podcastu "Show na kvadrat" komentirala svoj odnos s bivšim suprugom Dinom Drpićem, ali i njegovom novom djevojkom. Prema njezinim riječima, odnos s Dinom funkcionira vrlo skladno, uz neizbježne nesuglasice koje dolaze s bliskošću, ali i dalje ga smatra jednim od svojih najboljih prijatelja. Što se tiče njegove nove partnerice, Nives je dosad nije uspjela dovoljno dobro upoznati.

"Nisam dobra s njegovom djevojkom, znamo se iz viđenja, nismo se dobro upoznale. Ona je kao prvo predivna osoba koliko sam uspjela zaključiti iz njegovih priča, također super je s mojom djecom, pogotovo Taishom, što jako cijenim. A drugo znate kako je zgodna, bolesno lijepa, kao Monica Belucci", otkrila je Nives.

