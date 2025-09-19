Strašna eksplozija u susjedstvu: Ima mrtvih, jedan radnik nestao
Prema prvim informacijama vatrogasaca, nesreća se dogodila tijekom radova na održavanju postrojenja za gospodarenje otpadom
Tri su osobe poginule, a jedan radnik se još uvijek vodi kao nestao u eksploziji koja se dogodila u petak u tvrtki za gospodarenje otpadom u blizini južnotalijanskog grada Napulja.
Na mjesto događaja stiglo je nekoliko vatrogasnih postrojbi. Eksplozija se dogodila u postrojenju u pokrajini Caserta, sjeverno od Napulja.
Čeka se više detalja
Prema prvim informacijama vatrogasaca, nesreća se dogodila tijekom radova na održavanju postrojenja za gospodarenje otpadom.
❌ #Caserta, dalle 15 #vigilidelfuoco impegnati a Marcianise, in un’azienda specializzata nel trattamento rifiuti: a seguito dello scoppio in un silos, recuperati i corpi senza vita di 3 operai impegnati in operazioni di manutenzione. Squadre al lavoro, intervento in corso… pic.twitter.com/HsjCrbA8Hr— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 19, 2025
Dvije su osobe lakše ozlijeđene. Vlasti još nisu objavile detalje o točnim okolnostima nesreće.
