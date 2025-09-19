VATROGASCI NA TERENU /

Strašna eksplozija u susjedstvu: Ima mrtvih, jedan radnik nestao

Foto: Vigili Del Fuoco/x/screenshot

Prema prvim informacijama vatrogasaca, nesreća se dogodila tijekom radova na održavanju postrojenja za gospodarenje otpadom

19.9.2025.
20:25
Hina
Vigili Del Fuoco/x/screenshot
Tri su osobe poginule, a jedan radnik se još uvijek vodi kao nestao u eksploziji koja se dogodila u petak u tvrtki za gospodarenje otpadom u blizini južnotalijanskog grada Napulja.

Na mjesto događaja stiglo je nekoliko vatrogasnih postrojbi. Eksplozija se dogodila u postrojenju u pokrajini Caserta, sjeverno od Napulja.

Čeka se više detalja 

Prema prvim informacijama vatrogasaca, nesreća se dogodila tijekom radova na održavanju postrojenja za gospodarenje otpadom.

Dvije su osobe lakše ozlijeđene. Vlasti još nisu objavile detalje o točnim okolnostima nesreće.

ItalijaNapuljEskplozija
Strašna eksplozija u susjedstvu: Ima mrtvih, jedan radnik nestao