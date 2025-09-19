IMAO 41 ŽRTVU /

Opasni pedofil završio u zatvoru: Policajci ostali u šoku kad su mu pretražili ormar

Foto: X/screenshot/gmp

Policija je kazala da su na njegovim uređajima pronašli više od četiri tisuće pedofilskih fotografija, ali da je dio podataka izbrisan prije uhićenja i nije se mogao povratiti

19.9.2025.
21:40
Erik Sečić
X/screenshot/gmp
Stuart Latham (22) iz Wigana u Velikoj Britaniji u petak je osuđen na 14 godina zatvora zbog seksualnih delikata nad 41 djetetom, javlja Sky News.

Predator je operirao na popularnoj aplikaciji Snapchat. Postavio je lažnu sliku profila, pretvarao da je 14-godišnji dječak i onda stupao u kontakt s maloljetnicima. Natjerao ih je da povjeruju da je tinejdžer, a onda od njih tražio eksplicitne fotografije u zamjenu za novac ili poklon kartice. Otkrilo se da je uz to i silovao djevojčicu koja je tada imala tek 12 godina. 

U razgovoru za Sky News, narednik Simon France koji je sudjelovao u istrazi opisao je Lathama kao "jednog od najopasnijih seksualnih predatora nad djecom" koje je ikad vidio. "Sjedio bi u svojoj spavaćoj sobi i svakodnevno ciljao djecu tijekom dana... kao da mu je posao s punim radnim vremenom", dodao je France. 

Strava u ormaru 

Tijekom uhićenja, policija je u stražnjem dijelu ormara pronašla tisuće uznemirujuće fotografije i snimke seksualnog zlostavljanja djece, među njima videa sa Snapchata duga i do sat vremena. 

Policija je kazala da su na njegovim uređajima pronašli više od četiri tisuće pedofilskih fotografija, ali da je dio podataka izbrisan prije uhićenja i nije se mogao povratiti. Zato se strahuje da bi pravi razmjer zločina mogao biti puno veći. 

Latham je osuđen je na Krunskom sudu u Prestonu po čak 49 točaka optužnice, uključujući silovanje, ucjenu, izradu neprimjernih slika i navođenje djeteta na seksualne aktivnosti. 

Velika BritanijaPedofil
