Opasni pedofil završio u zatvoru: Policajci ostali u šoku kad su mu pretražili ormar

Stuart Latham (22) iz Wigana u Velikoj Britaniji u petak je osuđen na 14 godina zatvora zbog seksualnih delikata nad 41 djetetom, javlja Sky News.

Predator je operirao na popularnoj aplikaciji Snapchat. Postavio je lažnu sliku profila, pretvarao da je 14-godišnji dječak i onda stupao u kontakt s maloljetnicima. Natjerao ih je da povjeruju da je tinejdžer, a onda od njih tražio eksplicitne fotografije u zamjenu za novac ili poklon kartice. Otkrilo se da je uz to i silovao djevojčicu koja je tada imala tek 12 godina.

#JAILED | A 22-year-old child sexual predator has been jailed for 14 years today following a GMP and @LancsPolice investigation.



Stuart Latham, from #Wigan, pleaded guilty to 49 charges, including rape, blackmail and indecent image offences.



Read more: https://t.co/wPGyL8Igke pic.twitter.com/ezTmVwbzXM — Greater Manchester Police (@gmpolice) September 19, 2025

U razgovoru za Sky News, narednik Simon France koji je sudjelovao u istrazi opisao je Lathama kao "jednog od najopasnijih seksualnih predatora nad djecom" koje je ikad vidio. "Sjedio bi u svojoj spavaćoj sobi i svakodnevno ciljao djecu tijekom dana... kao da mu je posao s punim radnim vremenom", dodao je France.

Strava u ormaru

Tijekom uhićenja, policija je u stražnjem dijelu ormara pronašla tisuće uznemirujuće fotografije i snimke seksualnog zlostavljanja djece, među njima videa sa Snapchata duga i do sat vremena.

Policija je kazala da su na njegovim uređajima pronašli više od četiri tisuće pedofilskih fotografija, ali da je dio podataka izbrisan prije uhićenja i nije se mogao povratiti. Zato se strahuje da bi pravi razmjer zločina mogao biti puno veći.

This is the moment Stuart Latham was arrested by Greater Manchester Police in April 2024.



The 22-year-old from Wigan has been jailed today after pleading guilty to almost 50 counts of child sexual abuse, including rape, blackmail and indecent image offences. pic.twitter.com/maYz8DujZk — Hits Radio News | Manchester (@hitsmcrnews) September 19, 2025

Latham je osuđen je na Krunskom sudu u Prestonu po čak 49 točaka optužnice, uključujući silovanje, ucjenu, izradu neprimjernih slika i navođenje djeteta na seksualne aktivnosti.

