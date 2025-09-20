Amerikanci pogodili brod: Trump se hvali napadom, objavljena snimka

Sjedinjene Američke Države napale su na području pod nadzorom američkog južnog borbenog zapovjedništva (SOUTHCOM) brod koji je navodno prevozio drogu prema teritoriju SAD-a, izjavio je američki predsjednik Donald Trump.

Treći napad na brod koji navodno prevozi drogu dogodio se u vrijeme velikog okupljanja američkih vojnih snaga u južnom dijelu Kariba, navodi Reuters. Pet zrakoplova F-35 sletjelo je tako u subotu u Portoriko nakon što je Trumpov kabinet izdao naredbu da se 10 tih borbenih aviona pridruži vojnim snagama koje se okupljaju u toj regiji.

U objavi na platformi Truth Social Trump je izjavio da je Pentagon izvršio napad po njegovoj naredbi te da su u akciji ubijena "trojica muškaraca, narkoterorista koji su bili na plovilu".

"Obavještajne službe potvrdile su da tim brodom krijumčari prevoze drogu, da brod plovi poznatim putem za krijumčarenje droge te da Amerikancima dovozi otrov", napisao je američki predsjednik.

Trump nije naveo odakle je brod isplovio niti gdje se napad dogodio.

🚨Update: “On my Orders, the Secretary of War ordered a lethal kinetic strike on a vessel affiliated with a Designated Terrorist Organization conducting narcotrafficking in the USSOUTHCOM area of responsibility!” - Trumppic.twitter.com/B01cKB1CPb — US Homeland Security News (@defense_civil25) September 20, 2025

Što je SOUTHCOM?

Američko južno borbeno zapovjedništvo (SOUTHCOM) borbena je jedinica američke vojske koja djeluje na području koje obuhvaća 31 zemlju u Južnoj i Srednjoj Americi te na Karibima.

U regiji se uz zrakoplove F-35 nalazi i najmanje sedam američkih ratnih brodova te jedna podmornica na nuklearni pogon.

Trumpov kabinet s javnosti je podijelio vrlo malo informacija o prvim dvama napadima, iako su članovi Kongresa zahtijevali da vlada opravda te vojne akcije. U prvom napadu, koji je izvršen 2. rujna, pogođeno je plovilo na kojem su se navodno nalazili članovi venezuelanske bande Tren de Aragua, prema Trumpovim riječima.

Prema tvrdnjama venezuelanske vlade, nijedna osoba koja se našla na tom brodu nije bila član navedene bande. Venezuela je u borbu protiv krijumčarenja droge poslala tisuće vojnika, navodi vlada.

Predsjednik Nicolas Maduro nekoliko je puta prozvao SAD, optužujući tu državu da ga nastoji smijeniti s vlasti. Prošli mjesec Washington je udvostručio nagradu za informacije koje bi dovele do Madurovog uhićenja na 50 milijuna dolara, optužujući venezuelanskog predsjednika za veze s krijumčarenjem droge i kriminalnim skupinama, što Maduro demantira.

