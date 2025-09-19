Amerikanci likvidirali važnog militanta: 'Želio je napasti SAD'

Vojska SAD-a u petak je priopćila da je provela raciju u Siriji u kojoj je ubijen viši militant Islamske države.

Iračka protuteroristička služba Ranije u petak je rekla da je viši čelnik Islamske države ubijen u sigurnosnoj operaciji u Siriji provedenoj u koordinaciji s međunarodnom koalicijom predvođenom SAD-om.

U priopćenju američke vojske navodi se da je ubijen Omar Abdul Kader, koji je "želio napasti SAD". U priopćenju se ne navodi jesu li u napadu ubijeni i civili.

Planirao operacije u Europi i SAD-u?

Militant, poznat kao "Abdul Rahman Al-Halabi", bio je čelnik vanjskih operacija i sigurnosti skupine, rekla je iračka služba.

Optužen je da je nadgledao napade u nekoliko zemalja, uključujući bombardiranje iranskog veleposlanstva u Libanonu, te da je planirao druge operacije u Europi i SAD-u koje su spriječene obavještajnim radom, tvrdi iračka služba.

Američko središnje zapovjedništvo izvelo je nekoliko napada na pripadnike Islamske države u Siriji. Američki dužnosnici upozorili su da se skupina nada povratku u zemlju nakon pada sirijskog predsjednika Bašara al-Asada prošlog prosinca.

