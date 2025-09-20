Snimka goleme eksplozije: Pogledajte što su Ukrajinci napravili Rusima
Rafinerija Saratov proizvodi preko 20 vrsta naftnih derivata te pomaže u opskrbi ruske vojske
Ukrajinski dronovi navodno su napali rafinerije nafte noću 20. rujna u Saratovskoj i Samarskoj oblasti u Rusiji, izvijestili su ruski Telegram medijski kanali, pozivajući se na izjave stanovnika, prenosi The Kyiv Independent.
Istovremeno, poljski i saveznički zrakoplovi rano u subotu poletjeli su da bi zaštitili poljski zračni prostor nakon što je Rusija pokrenula zračne napade na zapadnu Ukrajinu u blizini granice s Poljskom.
Kijev nastavlja eskalirati svoju vojnu kampanju protiv ruske naftne i plinske infrastrukture, ključnog izvora prihoda Moskve koji pomaže u njezinoj invaziji na Ukrajinu. U ruskom gradu Saratovu, dronovi su napali rafineriju nafte na periferiji grada.
Videozapisi objavljeni na društvenim mrežama prikazuju dron koji pada na rafineriju i uzrokuje veliku eksploziju. Ruski Telegram kanali objavili su slike i videozapise velikog požara koji se vidi iz grada.
Guverner Saratovske oblasti Roman Busargin, ne spominjući prijavljeni napad na rafineriju, tvrdio je da je stambena zgrada u Saratovu oštećena usred napada ukrajinskog drona, pri čemu je jedna osoba ozlijeđena.
Zašto je rafinerija nafte Saratov važna?
Prijavljeni napadi dolaze samo nekoliko dana nakon što su ukrajinske snage napale rafineriju nafte Saratov noću 16. rujna, uzrokujući eksplozije i požar u postrojenju.
Rafinerija Saratov proizvodi preko 20 vrsta naftnih derivata, uključujući benzin, dizelsko gorivo, loživo ulje, bitumen i drugo. Postrojenje, čiji je volumen prerade iznosio 4,8 milijuna metričkih tona u 2023. godini, pomaže u opskrbi ruske vojske, prema podacima glavnog stožera Ukrajine.
