Šokantna tvrdnja Angele Merkel: 'Ove četiri države su krive za rat u Ukrajini'

Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel okrivila je Poljsku i baltičke države za rusku invaziju na Ukrajinu.

Tvrdnju je iznijela u intervjuu za mađarski medij Partizan, čiji je dio u nedjelju prenio Daily Mail. Merkel je Poljsku, Litvu, Latviju i Estoniju optužila za prekid diplomatskih odnosa između Rusije i Europske unije te navela da je to nakon samo nekoliko mjeseci dovelo do početka invazije.

Prema njenim riječima, Poljska je odbila dati podršku Sporazumima iz Minska, dvama ključnim međunarodnim dogovorima između Rusije i EU-a te tako ohrabrila ruskog predsjednika Vladimira Putina da započne rat.

'Shvatila sam tek 2021.'

Podsjetimo, nakon secesije Donjecka i Luhanska, dviju ukrajinskih regija koje su se odvojile od zemlje i postale ono što Rusi nazivaju republikama, predstavnici dvaju zemalja i Organizacija za sigurnost i suradnju u Europi (OSCE) potpisali su prvi Sporazum iz Minska.

Cilj tog sporazuma bio je uspostaviti primirje između Rusije, Ukrajine te Donjecke Narodne Republike (DNR) i Luhanske Narodne Republike (LNR). Međutim, samo četiri mjeseca nakon prvog sporazuma, Rusija i DNR započele su borbe s ukrajinskim snagama. Zato je potpisan sporazum Minsk II, ali ni on nije spriječio daljnje sukobe.

Merkel je priznala da je tek 2021. osjetila da Putin ne shvaća te sporazume ozbiljno. "Zato sam htjela novi format u kojem bismo kao Europska unije mogli izravno razgovarati s Putinom. Neki to nisu podržavali, prvenstveno baltičke zemlje, ali i Poljska je bila protiv", rekla je Merkel i dodala da su se te četiri države bojale da se prema Rusiji ne bi mogla voditi jedinstvena zajednička politika.

"U svakom slučaju, to se nije ostvarilo. Zatim sam napustila dužnost i tada je počela Putinova agresija", zaključila je Merkel.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Putin je oportunist, kao Milošević, a ako NATO šuti sutra ćemo gledati 19 raketa iznad Berlina'