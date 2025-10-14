Slavna glumica doživjela financijski krah: Svoju odjeću prodaje za sitniš

Glumica Cheryl Fergison, poznata po ulozi Heather Trott u popularnoj britanskoj seriji EastEnders, obavijestila je pratitelje na Instagramu da će prodavati svoju odjeću na buvljaku u Blackpoolu. Umjesto da je baci, odlučila je, kako kaže, zaraditi novce u ovim teškim vremenima.

Što se sve prodavalo i po kojoj cijeni?

Na sajmu je prodavala stvari već od 33 penija, a u svemu joj je pomagao sin Alex. Zbog posljedica moždanog udara oslanjala se na štap, no to je nije spriječilo da aktivno sudjeluje u prodaji. Na štandu su se mogli pronaći različiti komadi odjeće, obuće i tenisica, uključujući i plus size modele. Nudila je i posebne ponude - dva artikla za 5 funti ili tri manja za samo 1 funtu.

Unatoč skromnom događaju, Cheryl je privukla pažnju prolaznika i brojnih obožavatelja koji su je molili za fotografiju. Glumica je ranije otvoreno govorila o financijskim poteškoćama od kada je 2012. napustila seriju.

Tko je Cheryl Fergison?

Cheryl se proslavila početkom 2000-ih zahvaljujući ulozi simpatične i pomalo nespretne Heather, koja je ubrzo postala jedna od omiljenih likova serije. Nakon odlaska iz EastEndersa pojavila se i u desetoj sezoni reality showa Celebrity Big Brother, a povremeno nastupa i kao pjevačica. Unatoč teškom razdoblju, kaže da ne odustaje: ''Zabava je moj život. Ako me ljudi žele vidjeti, ja ću im pjevati – bilo u kazalištu, bilo u restoranu'', rekla je za strane medije.

Kakva je atmosfera bila na buvljaku - pogledajte u našoj galeriji.