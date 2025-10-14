Nepozvani gost na utakmici Belgije i Walesa: Pogledajte kako je štakor nasamario Realovu zvijzdu

Bizaran trenutak obilježio je kvalifikacijsku utakmicu za SP između Walesa i Belgije (2:4) u Cardiffu. U 66. minuti na travnjak je utrčao štakor, a gostujući golman Thibaut Courtois pokušavao ga je uhvatiti. Iako je bio nekoliko puta blizu, glodavac je uspio izbjeći slavnog čuvara mreže.

Publika je oduševljeno navijala za nezvanog gosta, a na kraju ga je s terena uklonio Brennan Johnson. Štakor je tako ukrao show, dok su nogometne zvijezde ostale u sjeni malog junaka.

Belgija je ipak slavila 4:2 i, uz kiks Makedonije u Skopju (1:1 protiv Kazahstana), preuzela vrh skupine s bodom više i utakmicom manje od konkurenata.