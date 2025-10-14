Hrvatice otkrile što ne mogu vidjeti na muškarcu, koja ih to moda užasava i tjera na bijeg
Mnogi muškarci ni ne slute da svojim modnim odabirima često nesvjesno odbijaju žene. Na Redditu je osvanulo zanimljivo pitanje: "Koji su to stilovi i odjevne navike kod muškaraca najveći red flag ženama?" Odgovori su, naravno, bili brojni, duhoviti i nimalo suzdržani.
U komentarima su se redali razni primjeri, od preusko pripijenih traperica do košulja kratkih rukava koje, prema nekima, jednostavno nikada ne izgledaju dobro. No, ono što je uslijedilo bilo je pravo iznenađenje – sve te odgovore obradila je umjetna inteligencija Nano Banana, koja ih je pretvorila u zabavnu i pronicljivu analizu muške mode.