Opet razočaranje /

Srbija ne vjeruje što se dogodilo: Kosovo im srušilo san o Mundijalu...

×
Foto: Pedja Milosavljevic/starsport/shutterstock Editorial/profimedia

Kosovo je sinoć slavilo u gostima protiv Švedske

14.10.2025.
8:13
Sportski.net
Pedja Milosavljevic/starsport/shutterstock Editorial/profimedia
Nogometna reprezentacija Srbije nadala se da bi kroz dodatne kvalifikacije mogla izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo, no te su nade ozbiljno poljuljane, i to zahvaljujući Kosovu.

Naime, u dodatnim kvalifikacijama sudjelovat će 16 reprezentacija, podijeljenih u četiri mini-turnira s po četiri momčadi. Samo pobjednici tih turnira osigurat će put na Mundijal. U doigravanje ulaze 12 drugoplasiranih iz kvalifikacijskih skupina te četiri najbolje momčadi iz Lige nacija koje se u kvalifikacijama nisu uspjele plasirati među prve dvije.

Srbija je računala da bi joj jedno od tih mjesta mogla otvoriti Liga nacija, ali pod uvjetom da Švedska u svojoj skupini završi među dvije najbolje reprezentacije.

Umjesto toga, dogodilo se iznenađenje. Kosovo je sinoć slavilo u gostima protiv Švedske. Pogodak vrijedan pobjede postigao je Asllani u 32. minuti susreta. Tim rezultatom Švedska, a posljedično i Srbija, ostale su samo s teoretskim izgledima. Da bi zadržali nadu, Šveđani moraju pobijediti u preostale dvije utakmice, Kosovo obje izgubiti, a uz to Švedska mora nadoknaditi četiri gola zaostatka u gol-razlici.

Podsjetimo, Srbija je nakon domaćeg poraza od Albanije (0:1) u vrlo teškoj situaciji. Za drugo mjesto u skupini trebala bi napraviti čudo, pobjediti Englesku na Wembleyju ili se nadati da će Albanija posrnuti u Andori.

KosovošvedskaSrbijaSvjetsko Prvenstvo
Srbija ne vjeruje što se dogodilo: Kosovo im srušilo san o Mundijalu...