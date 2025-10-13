Srpski mediji ne prestaju hvaliti Vatrene: 'Hrvati su ovo napravili prvi u Europi'

Hrvatska je pobjedom nad Gibraltarom (3:0) u Varaždinu praktički osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo 2026., a u tome joj je pomoglo i iznenađenje iz Torshavna, Farski otoci svladali su Češku i tako dodatno otvorili put Vatrenima.

Vijest je odjeknula diljem regije.

„Ribari napravili novu senzaciju i srušili Češku“, piše Kurir, dok Nova.rs ističe da je „senzacija u kvalifikacijama lansirala Hrvatsku prema Svjetskom prvenstvu“.

„Hrvatsku samo čudo može ostaviti bez SP-a“, navodi SportSport.ba, podsjećajući da plasman još nije matematički potvrđen, ali da je sve osim odlaska na turnir, nemoguće.

Srpski Telegraf poručuje: „Kod komšija nema problema, gledat ćemo Hrvate na TV-u na Svjetskom prvenstvu“, uz napomenu da je Srbija porazom od Albanije gotovo ostala bez šanse za prolaz.

Najviše hvale stiglo je s portala Mozzart Sport, koji piše kako su „Vatreni prvi u Europi riješili pitanje plasmana na Svjetsko prvenstvo“.

„Hrvatska je godinama znala patiti u kvalifikacijama, ali ovaj put priča je drukčija, slavlje može početi“, zaključuje tekst.

