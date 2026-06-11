Pogledajte kako je popularni portal opisao susret Hrvatske i Engleske

Hrvatska i Engleska će se za malo manje od tjedan dana sastati u Arlingtonu u Teksasu i tako započeti svoj put na 23. izdanju Svjetskog nogometnog prvenstva.

Bit će to derbi skupine L i susret dviju momčadi koje su u posljednjih desetak godina odigrale brojne velike utakmice, ali i prilika da nam se Englezi osvete za poraz koji ih je bacio u borbu za broncu, a nas pogurao u finale 2018. Stoga ne čudi kako je Gordi Albion itekako motiviran pobijediti Hrvatsku, što je potvrdio i popularni portal Goal.com.

"Utakmica u Teksasu nosi ogroman značaj za dvije momčadi koje žele snažno otvoriti nastup u jednoj od najkompetitivnijih skupina turnira. Dok očekivanja u domovini rastu, engleski izbornik Thomas Tuchel nastojat će pokazati da njegov fluidan i napadački taktički pristup može uspjeti na najvećoj nogometnoj pozornici, predvodeći visoko organiziranu i neumoljivu momčad željnu uspjeha na putu prema globalnoj tituli. S druge strane stoji disciplinirana i otporna hrvatska reprezentacija koju vodi Zlatko Dalić, čiji pragmatični sustav i tehnička smirenost čine momčad iznimno teškom za probiti, uz oslanjanje na kolektivni rad i iskustvo veterana kako bi frustrirali i kaznili protivnike", napisali su iz tog portala i pritom upozorili:

"Uz jake protivnike Ganu i Panamu u skupini L, nijedna momčad si ne može priuštiti loš start. Engleska će ovu utakmicu vidjeti kao priliku da potvrdi status jedne od vodećih svjetskih reprezentacija i približi se povijesnim visinama iz 1966., dok Hrvatska želi dokazati da može ponovno nadmašiti očekivanja i kapitalizirati iskustvo velikih turnira."