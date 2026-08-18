Stigla promjena vremena, neki će se žaliti i na glavobolju: Evo do kad će trebati kišobrani

Još rano ujutro moguća zaostala kiša u Slavoniji, a pljuskovi su zatim mogući u Dalmaciji, lokalno izraženiji. Drugdje pak sve više sunčanih razdoblja uz smanjenje naoblake. Vjetar slab, na Jadranu većinom umjerena bura, pod Velebitom prolazno jaka.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sunčanije, ali prema večeri novi porast naoblake s kojim uglavnom u sjevernijim područjima postoji mogućnost za pokoji pljusak. Vjetar slab jugozapadni, ali krajem dana uz nestabilnosti prolazno pojačan sjeverni. Temperatura osjetno niža, izostat će napokon vrućina, bit će između 26 i 28 Celzija.

U Slavoniji, Barani i Srijemu barem djelomice sunčano, a tek navečer u Podravini prolazno više oblaka s kojima može biti nešto kiše. Vjetar slab, ali osjetno svježije, ponegdje i za 10 stupnjeva niže nego jučer. Bit će to oko 27-28 Celzija.

U Dalmaciji sve sunčanije, osobito na otocima. Zato će još u Zagori i Konavlima biti ponegdje jačeg razvoja oblaka pa je onda i dalje lokalno moguć koji izraženiji pljusak, no mala je šansa da stigne koji do mora. Bura će potpuno oslabjeti, a zapuhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak. Bit će malo manje vruće, oko 30-31 stupnja.

Na sjevernom Jadranu najsunčanije, ali je u gorju i u riječkom zaleđu moguć još lokalni pljusak. Bura će okrenuti na slab do umjeren vjetar s mora. Temperatura između 30 i 32 Celzija, a u Gorskoj Hrvatskoj ugodnije, između 25 i 28.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U srijedu na kopnu opet sunčanije i toplije, ponovno i vruće. Kreće naime južina, ali će s njom od četvrtka povremeno biti više oblaka, nekima i glavobolje. No, čini se da su uglavnom u petak mogući pljuskovi praćeni grmljavinom, ponajprije u zapadnijim predjelima. Za vikend sve sunčanije, ali i manje vruće.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na sunčanu srijedu valja računati i na Jadranu, ali će se zatim s jugom više oblaka skupljati na sjevernom dijelu pa povremeno na širem riječkom području može biti kiše i pljuskova, osobito u petak. Noći ostaju tople, a dani primjereno vrući.