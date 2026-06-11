Navijači Hajduka bijesni nakon odlaska Rebića: 'Zadnji neka ugasi svijetlo'

Ante Rebić neće sljedeće sezone igrati za Hajduk, objavio je klub na svojim stranicama u četvrtak. Nije došlo do dogovora oko novog ugovora i nakon što postojeći istekne 30. lipnja, Rebić će biti slobodan igrač.

"Ugovor Ante Rebića koji ističe 30. lipnja 2026. godine neće biti produžen. Kao što je i prethodno komunicirano, Klub je ponudio novi ugovor, ali Ante ga nije prihvatio. Ante Rebić za Hajduk je odigrao 30 utakmica te upisao 7 pogodaka i 6 asistencija. Ante, hvala na svemu i sretno u daljnjoj karijeri", objavio je klub na svojim stranicama.

Naravno da reakcije navijača Hajduka nisu izostale, a uglavnom su negativne prema klubu i smatraju da se Rebić morao zadržati u klubu.

"Drugi red lijevo nema 10 eura u džepu"

"Bitno da se sposobni predsjednik i ostali uhljebi namire.."

"Super ste, nema na čemu. Sezona počinje za par dana i kao i obično nemamo pojma kako započeti sezonu i s kim"

"Kada će biti Biliću hvala na suradnji i sretno u daljnjoj karijeri?"

"Normalno kad ste nesposobni"

"Zadnji neka ugasi svitlo i proguta ključ...."

Samo su neki od komentara na Hajdukovom Facebooku.