Mundijalske priče: Posuđene kopačke i čudesnih 20 dana za rekord koji je preživio generacije

Biti najbolji strijelac bilo kojeg većeg prvenstva najveća je čast za ofenzivnog igrača, a oni koji to uspiju postati na Svjetskom prvenstvu ulaze u legendu kao jedni od nedodirljivih.

U nešto manje od stoljeća mundijalske povijesti vidjeli smo fenomenalnih strijelaca koji su obilježavali turnire diljem svijeta, ali nitko nikad nije odigrao turnir kao francuski reprezentativac na SP-u 1958. u Švedskoj.

Just Fontaine je u razmaku od 20 dana na samo šest utakmica zabio nevjerojatnih 13 golova. To je rekord koji je preživio svaku generaciju nogometa koja je uslijedila.

Pelé ga nikada nije srušio, a ni Maradona ili Messi. I možda najčudniji dio od svega - Fontaine je to učinio u posuđenim kopačkama!

Rekord rođen u šest utakmica

Prvo je Paragvaju zabio tri u 7-3 pobjedi, a onda je u drugom kolu protiv tadašnje Jugoslavije zabio dva komada u porazu Francuske 3-2. U toj momčadi bila su i tri hrvatska igrača. Briljantni Branko Zebec kao kapetan, veliki Vladimir Beara na golu i u obrani poznati zagrebački šarmer Tomislav Crnković 'Crni'. Čak je i Beari koji je tad bio velika međunarodna zvijezda, Fontaine uspio zabiti dva komada.

Nakon toga je Škotskoj dao jedan u 2-1 pobjedi, a onda u četvrtfinalu dao nova dva komada protiv Sjeverne Irske u 4:0 pobjedi Francuske. Stigao je Brazil u polufinalu, a tu je Francuska stradala 5-2. Fontaine je zabio jedan gol, ali uništio ih je neki klinac Pele koji je zabio hat-trick.

U utakmici za treće mjesto Francuska je razbila branitelje naslova, Zapadnu Njemačku 6:3, a Fontaine ja utrpao četiri komada. Mogao je i peti da mu je Kopa prepustio izvesti penal...

Postigao je 13 golova u samo šest utakmica! Njegov prosjek golova po utakmici ostaje apsurdan čak i po standardima videoigara: 13/6≈2.17

Da bismo razumjeli koliko se to danas čini nemogućim, moderne zvijezde obično završavaju Svjetsko prvenstvo s između četiri i osam golova. Čak i postizanje dvoznamenkastog broja golova sada zahtijevalo bi 'savršenu oluju' forme, penala, slabog protivnika i dug niz turnira. Fontaine je nekako sve to nadmašio u 20 eksplozivnih dana.

Hod po vodi

No, malo je nedostajalo kako do tog rekorda nikada ni ne dođe. Prije turnira, Fontaine je operirao koljeno u prosincu 1957. godine. Vratio se nogometu u veljači 1958. i stigao u Švedsku svježiji od većine igrača nakon prisilne zimske pauze.

Godinama kasnije, opisao je taj osjećaj s tipičnom francuskom samouvjerenošću i humorom: "Do lipnja sam hodao po vodi. Poput Isusa."

Ta svježina je bila važna. Dok su braniči bili iscrpljeni nakon dugih sezona, Fontaine se osjećao fizički preporođeno. Tada je došla i kemija. Francuska je imala jednog od najvećih europskih kreatora igre u Raymondu Kopi, elegantnom napadačkom geniju kojeg je Fontaine nazvao 'Napoleon'. Njih dvojica su dijelili sobu tijekom turnira i brzo su razvili razorno razumijevanje.

Fontaine je kasnije objasnio: "Odmah smo kliknuli".

A onda, preciznije: "Brzo sam naučio da moram čekati kraj njegovih driblinga prije nego što krenem s prodorima."

Zajedno su probijali obrane.

Priča o posuđenim kopačkama

Čini se da svako legendarno sportsko postignuće okuplja mitologiju oko sebe. Fontaineova priča se pokazala istinitom. Na Svjetsko prvenstvo stigao je samo s jednim parom kopački.

U to vrijeme nogomet nije bio ni blizu komercijalnom stroju kakav je danas. Igrači nisu putovali s beskrajnim torbama opreme ili zamjenskim kopačkama koje su osiguravali sponzori. Fontaine nije bio ni siguran hoće li redovito startati pa je pakirao lagano. A onda su mu se kopačke - raspale!

To je moglo biti katastrofalno. Umjesto toga, rezervni napadač Stéphane Bruey otkrio je da nosi istu veličinu i posudio je Fontaineu svoj vlastiti par. Najveći golgeterski niz u povijesti Svjetskog prvenstva dogodio se u tuđim cipelama. Fontaine je volio pričati tu priču do kraja života.

"Neki od mojih golova bili su inspirirani kombiniranjem dva duha unutar iste kopačke."

Postala je to jedna od najvećih romantičnih slika nogometa: napadač koji klizi kroz povijest u posuđenim kopačkama.

Utakmica koja je zapečatila besmrtnost

Polufinale Francuske protiv Brazila ostaje jedna od velikih utakmica "što ako" u povijesti nogometa. Brazil je pobijedio 5-2 i predstavio svijetu 17-godišnji fenomen po imenu Pelé. Ali, Fontaine je uvijek vjerovao da okolnosti uništavaju francuske šanse.

Samo nekoliko minuta nakon početka utakmice, francuski branič Robert Jonquet zadobio je slomljenu fibulu. Godine 1958. zamjene nisu bile dopuštene, što je značilo da je Francuska efektivno igrala s deset igrača protiv blistavog brazilskog napada.

Fontaine se toga gorko prisjetio desetljećima kasnije: "Igrali smo s 10 igrača."

Njegov suigrač Dominique Colonna također to nikada nije zaboravio: "Što da Bobby nikada nije slomio tu prokletu nogu?"

Fontaine o Peléu

Jedan od najfascinantnijih detalja iz 1958. jest taj da je Fontaine odmah prepoznao Peléovu veličinu.

Gledajući brazilskog tinejdžera u finalu, Fontaine se prisjetio: 'Ovaj mali je poseban.'

Zatim je opisao specifičan trenutak koji mu je zauvijek ostao u sjećanju: 'Kontrolirao je loptu prebacivši je preko svog igrača.'

Fontaine je kasnije sam kopirao taj potez u klupskoj utakmici dvije godine kasnije i zabio gol.

'Što sam više mogao učiniti?'

Zapanjujuća istina je da je Fontaineovo Svjetsko prvenstvo bilo samo dio apsurdne godine.

Godine 1958. također je: postigao 34 ligaška gola, osvojio dvostruku krunu u Francuskoj sa Stade de Reimsom i završio kao najbolji strijelac u Europskom kupu.

Kada su ga pitali o toj nevjerojatnoj sezoni, Fontaine se prasnuo u smijeh i rekao: 'Što sam više mogao učiniti?'

Okrutni kraj

Većina nogometnih legendi ima godine da izgradi svoju mitologiju. Fontaine jedva da je imao vremena. Godine 1960., samo dvije godine nakon Švedske, zadobio je stravičan dvostruki prijelom lijeve noge protiv Sochauxa. Ozljeda nikada nije u potpunosti zacijelila.

Njegov suigrač Dominique Colonna kasnije se prisjetio: "Još uvijek čujem zvuk prijeloma."

Fontaine je objesio kopačke o klin sa samo 28 godina. Ta činjenica čini turnir 1958. još tajanstvenijim - poput kometa koji se nakratko pojavi prije nego što zauvijek nestane.

Šala koja je postala legenda

Kako su desetljeća prolazila i njegov rekord preživio turnir za turnirom, Fontaine je razvio poseban odgovor kad god bi ga ljudi pitali hoće li ga netko srušiti.

Pričao je priču o arheolozima koji su otkrili mumiju koja se odjednom počela micati ispod zavoja. Kad su je konačno odmotali, mumija je pitala: "Je l' drži Just Fontaine još uvijek rekord golova?"

Spomenimo kako su na listi iza Fontainea prvo Sándor Kocsis koji je na Mundijalu prije, 1954. godine, zabio 11 komada, a iza njega je Gerd Muller koji je 1970. zabio 10 komada. Više nitko ikad nije došao do dvocifrenog broja. Eusebio je 1966. zabio devet, a Mbappe 2022. osam golova.

Fonataine je u svojoj karijeri igrao samo jedan SP, samo tih šest utakmica u 20 dana. Primjerice Messi je ukupno zabio 13 golova na svojih pet Mundijala. Muller ukupno ima 14 golova na dva Mundijala. Ronaldo ima 15 s tri Mundijala (1994. nije zaigrao), a na vrhu Klose ima 16 s čak četiri svjetska prvenstva.

Napadač rođen u Maroku, koji je tada bio pod francuskom vlasti, od oca Marokanca i majke Španjolke. Kraj proljeća i početak ljeta u Švedskoj. Par posuđenih kopački. Trinaest golova u šest utakmica. Nitko nikad kao Just Fontaine (1933 - 2023).

