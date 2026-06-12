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DETONACIJA U PODSUSEDU /

Ovo je mjesto eksplozije u objektu brze prehrane: Poznat je uzrok?

Ovo je mjesto eksplozije u objektu brze prehrane: Poznat je uzrok?
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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U eksploziji objekta brze prehrane u zagrebačkom Podsusedu ozlijeđene su dvije osobe. Prema prvim policijskim informacijama, sumnja se da je eksploziju najvjerojatnije izazvalo curenje plina. Zasad nije poznato koliko su ozljede teške, a očevid na Staroj samoborskoj cesti još je u tijeku.

Snažna detonacija je uznemirila prolaznike, a dijelovi objekta razletjeli su se po okolnim parkiranim automobila i prostoru željezničke stanice.

U trenutku eksplozije, unutar objekta su se nalazile dvije osobe, a policija nastavlja utvrđivati okolnosti događaja.

12.6.2026.
12:15
danas.hr
Josip Mikacic/PIXSELL
PodsusedZagrebEksplozija
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