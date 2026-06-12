Ovo je mjesto eksplozije u objektu brze prehrane: Poznat je uzrok?

U eksploziji objekta brze prehrane u zagrebačkom Podsusedu ozlijeđene su dvije osobe. Prema prvim policijskim informacijama, sumnja se da je eksploziju najvjerojatnije izazvalo curenje plina. Zasad nije poznato koliko su ozljede teške, a očevid na Staroj samoborskoj cesti još je u tijeku.

Snažna detonacija je uznemirila prolaznike, a dijelovi objekta razletjeli su se po okolnim parkiranim automobila i prostoru željezničke stanice.

U trenutku eksplozije, unutar objekta su se nalazile dvije osobe, a policija nastavlja utvrđivati okolnosti događaja.