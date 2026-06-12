Bez nje kao da nije Svjetsko prvenstvo: Pogledajte sva Shakirina Mundijal izdanja

Shakira je još jednom potvrdila neraskidivu vezu s najvećim nogometnim spektaklom na svijetu. Kolumbijska pop zvijezda zablistala je na svečanom otvaranju Svjetskog nogometnog prvenstva u Mexico Cityju, gdje je zajedno s Burna Boyem izvela službenu pjesmu turnira "Dai Dai" i oduševila desetke tisuća navijača na stadionu Estadio Azteca.

Bio je to njezin četvrti nastup vezan uz Svjetsko prvenstvo, čime je dodatno učvrstila status jedne od najprepoznatljivijih glazbenih zvijezda u povijesti Mundijala. Od nezaboravnih nastupa i hitova koji su obilježili nogometne smotre do glamuroznih modnih izdanja koja su privlačila jednaku pozornost kao i sama glazba, Shakira je godinama ostala jedno od zaštitnih lica svjetskih prvenstava.

Upravo zato prisjetili smo se svih njezinih nastupa i modnih kombinacija koje su obilježile Mundijale. U galeriji pogledajte kako se Shakirin stil mijenjao kroz godine, ali i zašto je i danas sinonim za nogometnu euforiju.