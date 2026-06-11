Nova himna Mundijala osvojila je navijače: Što zapravo znači 'Dai Dai' i zašto je posebna?

Kolumbijska pop ikona Shakira i nigerijski Afrobeats pjevač Burna Boy premijerno su izveli pjesmu himnu svjetskog prvrnstva "Dai Dai" uživo na spektakularnoj ceremoniji otvaranja na legendarnom stadionu Azteca u Mexico Cityju.

No iako je mnogima melodija vrlo brzo ušla u uho, brojni su se zapitali što zapravo znači naziv pjesme.

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Pjesma je, naime, zamišljena kao energična proslava nogometa, kulture i zajedništva, no mnogi su se odmah zapitali što se krije iza neobičnog naslova.

Talijanski poklič za globalnu pozornicu

Iako su u pjesmi korišteni stihovi na čak pet jezika - engleskom, španjolskom, talijanskom, francuskom i japanskom - naslov potječe isključivo iz talijanskog. "Dai Dai" je čest i neformalan uzvik ohrabrenja koji se u prijevodu može shvatiti kao "Hajde, hajde!" ili "Idemo!". To je izraz kojim se nekoga potiče da pruži sve od sebe, da ne odustaje i da se bori do kraja, što savršeno odgovara duhu sportskog natjecanja.

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Višejezični refren, koji spaja različite pozive na akciju poput "Dai dai, Ikó, dale, allez, let’s go!", dodatno naglašava globalni karakter turnira i poruku ujedinjenja kroz sport.

U stihovima se odaje počast i nekim od najvećih nogometnih legendi svih vremena, uključujući Peléa, Diega Maradonu, Cristiana Ronalda, Lionela Messija, ali i kolumbijsku ikonu Carlosa "El Pibe" Valderramu. Zanimljivo je da je u stvaranju pjesme sudjelovao i slavni britanski kantautor Ed Sheeran, koji je uz Shakiru i Alexandera Castilla naveden kao jedan od autora.

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Četvrti put za kraljicu Mundijala

Za Shakiru, ovo je četvrti put da svojim glasom obilježava najveću svjetsku nogometnu smotru, čime je učvrstila svoj status neslužbene kraljice Mundijala. Njezina veza sa Svjetskim prvenstvom započela je još 2006. u Njemačkoj, kada je izvela posebnu verziju svog mega hita "Hips Don’t Lie – Bamboo". Četiri godine kasnije, u Južnoafričkoj Republici, stvorila je ono što mnogi smatraju najboljom himnom prvenstva svih vremena.

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Pjesma "Waka Waka (This Time for Africa)" postala je globalni fenomen čija popularnost nadilazi sport, a njezin zarazni ritam i danas je sinonim za nogometnu radost. Na prvenstvu u Brazilu 2014. godine nastupila je na ceremoniji zatvaranja s pjesmom "La La La".

S obzirom na ogroman uspjeh pjesme "Waka Waka", usporedbe s novom himnom "Dai Dai" bile su neizbježne. Kritičari su podijeljeni; dok jedni hvale energičnu fuziju latino popa i Afrobeatsa, drugi, poput glazbenih analitičara s ESPN-a, smatraju je "blijedom imitacijom" njezina najuspješnijeg nogometnog uratka. Ipak, "Dai Dai" se opisuje kao vedra i optimistična pjesma koja je, unatoč određenoj repetitivnosti, daleko od najgorih himni koje je FIFA predstavila u prošlosti, poput generičke "Live It Up" iz 2018. ili zaboravljene "Boom" iz 2002. godine.

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Spektakl s humanitarnom misijom

Osim što će odjekivati stadionima, pjesma "Dai Dai" ima i važnu humanitarnu svrhu. Svi prihodi od autorskih prava bit će usmjereni u FIFA Global Citizen Education Fund, fond čiji je cilj prikupiti sto milijuna dolara do kraja turnira. Sredstva su namijenjena osiguravanju pristupa kvalitetnom obrazovanju i sportskim aktivnostima za djecu diljem svijeta. Shakira se u potpunosti odrekla svojih tantijema u korist fonda, a tvrtka Sony Music obvezala se donirati jednak iznos kao i prvih prikupljenih 250.000 dolara.

A hoće li pjesma dosegnuti legendarni status prethodnih hitova, pokazat će vrijeme.