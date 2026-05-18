Shakira dobila povrat porezne kazne od 50 milijuna funti od španjolske vlade

Kako prenosi BBC, Shakira je oslobođena svih optužbi za poreznu prijevaru. Visoki sud u Španjolskoj oslobodođenjem je 49-godišnjoj kolumbijskoj pop zvijezdi i poništio kaznu od 55 milijuna eura koju joj je 2021. izrekla španjolska porezna uprava pa joj tako Ministarstvo financija taj iznos mora vratiti uz kamate.

Optužbe su ukinute nakon što porezne vlasti nisu uspjele dokazati da je 2011. godine provela 183 dana u Španjolskoj, kao što je potrebno da bi bila primorana plaćati porez na dohodak državi.

"Nakon više od osam godina podnošenja brutalne javne izloženosti, orkestriranih kampanja za uništenje moje reputacije i neprospavanih noći koje su na kraju utjecale na moje zdravlje i dobrobit moje obitelji, Nacionalni sud konačno je ispravio stvari. Prijevare nikada nije bilo, a sama porezna uprava nikada nije uspjela dokazati suprotno, jednostavno zato što to nije bila istina", poručila je Shakira.

Nadalje je objasnila kako se njezino ime koristilo kao prijeteća poruka drugim poreznim obveznicima, ali i izjavila kako je njezina najveća želja da se ova odluka suda o njezinom oslobađanju postavi kao presedan za poreznu upravu i posluži tisućama običnih građana.

"Moja najveća želja je da ova odluka postavi presedan za poreznu upravu i posluži tisućama običnih građana koji su svakodnevno zlostavljani i slomljeni u sustavu koji pretpostavlja njihovu krivnju i tjera ih da dokazuju svoju nevinost po cijenu ekonomske i emocionalne propasti. Ovu pobjedu posvećujem njima", borbeno je zaključila Shakira.