Trese se Mundijal jer vratila se Shakira! Spektakularnim nastupom otvorila Svjetsko prvenstvo

Fantastičnim nastupom na otvaranju Svjetskog nogometnog prvenstva Shakira je još jednom pokazala zašto je mnogi smatraju zaštitnim licem najvećih nogometnih spektakala.

Foto: Rodrigo OROPEZA/AFP/Profimedia

Naime, šesnaest godina nakon što je hitom "Waka Waka" obilježila Svjetsko prvenstvo u Južnoafričkoj Republici i stvorila jednu od najprepoznatljivijih nogometnih himni svih vremena, Shakira ponovno se vratila na najveću svjetsku nogometnu pozornicu.

Foto: Rodrigo OROPEZA/AFP/Profimedia

Na prepunom stadionu Estadio Azteca u Mexico Cityju, jednom od gradova domaćina turnira, kolumbijska zvijezda udružila je snage s nigerijskim pjevačem i tekstopiscem Burna Boy te izvela službenu pjesmu prvenstva "Dai Dai". Njihov nastup označio je početak svečane ceremonije otvaranja koja je oduševila publiku i najavila početak nogometnog spektakla.

Foto: Jose HERNANDEZ/AFP/Profimedia

Dok su deseci tisuća navijača ispunjavali tribine stadiona, a milijarde gledatelja diljem svijeta pratile prijenos, Shakira je na pozornicu izašla uz gromoglasan pljesak. Za ovu prigodu odabrala je upečatljivu žutu kombinaciju mrežaste majice i bijele suknje, koju je upotpunila bijelim tenisicama sa žutim vezicama te mikrofonom u istoj boji.

U pratnji plesne skupine izvela je energičan i vizualno dojmljiv nastup koji je dodatno podigao atmosferu na stadionu.

Foto: Matthias Koch/imago sportfotodienst/Profimedia

Stadion s preko 80.000 gledatelja pretvorio ste tako u veliku plesnu arenu.