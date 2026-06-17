Antonija Blaće u navijačkom zanosu s obitelji, a jedan je član ukrao svu pažnju

U danima kada se cijela Hrvatska ujedini pod istim bojama, društvene mreže postaju glavno mjesto za iskazivanje podrške. Na dan prve utakmice Vatrenih protiv Engleske, omiljena televizijska voditeljica Antonija Blaće (46) podijelila je fotografiju koja je na najljepši način pokazala kako navija.

Na fotografiji vidimo Antoniju, njezinog supruga Hrvoja i njihovog psa, svi odjeveni u prepoznatljive crveno-bijele kvadratiće. Antonija, u plavom dresu s brojem jedan i svojim imenom na leđima, pobjednički je podignula šaku u zrak. Ipak, zvijezda objave, sudeći po komentarima, bio je njihov pas Charlie.

Odjeven u maramu s uzorkom šahovnice, strpljivo je sjedio, a jedan je pratitelj duhovito primijetio: "Charlie čuva leđa". Upravo je taj detalj mnoge raznježio i pokazao kako se navijačka strast prenosi na sve članove obitelji, pa i one četveronožne.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Ova objava podsjetnik je na fenomen koji se u Hrvatskoj ponavlja sa svakim velikim natjecanjem. Nogomet postaje središnja tema, a navijački rekviziti obavezna oprema. Ulice, kafići i domovi pretvaraju se u navijačke arene, a osjećaj pripadnosti i zajedništva postaje opipljiv.