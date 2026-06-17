Povratak FNC-a u Osijek donosi opasnog borca čiji profesionalni omjer izaziva strahopoštovanje

Dok se svjetska MMA scena suočava s događajima koji pomiču granice, od borbi na travnjaku Bijele kuće do ozbiljnih sigurnosnih prijetnji koje prate takve spektakle, duh borilačkog sporta najsnažnije živi upravo u dvoranama poput osječke. Fight Nation Championship (FNC), vodeća regionalna MMA promocija, vraća se u srce Slavonije nakon četiri i pol duge godine, donoseći priredbu koja će zadovoljiti i najzahtjevnije fanove. U fokusu večeri, uz poznata domaća imena, naći će se i jedno koje plijeni posebnu pažnju, Karomatulo Sufiev, borac iz Tadžikistana čiji dolazak obećava vrhunsku akciju.

Subota, 20. lipnja 2026. godine, datum je koji su slavonski ljubitelji slobodne borbe zaokružili u svojim kalendarima. Dvorana Gradski vrt ponovno će postati epicentar regionalnog MMA, a vrata se otvaraju u 19 sati za sve one željne adrenalina. FNC 32 priredba označava veliki povratak organizacije u grad na Dravi, a program borbi jamči da dugo čekanje neće biti uzaludno. Glavna borba večeri donosi sraz dva iskusna borca, Filipa ‘Nitra’ Pejića i Vladimira ‘Sunshinea’ Šikića, što je samo po sebi dovoljan razlog za dolazak. Ipak, FNC je poznat po tome da na svojim događajima promovira i nova, uzbudljiva međunarodna imena, a upravo jedno takvo ime stiže iz središnje Azije. Cijeli događaj bit će dostupan za praćenje uživo putem streaming platforme Voyo.

FNC 32 u Osijeku održava se 20. lipnja, a vi ga možete pratiti putem platforme VOYO

Karomatulo Sufiev ime je koje vrijedi zapamtiti. Riječ je o profesionalnom MMA borcu iz Tadžikistana, rođenom 26. veljače 1995. godine, koji se natječe u iznimno konkurentnoj lakoj kategoriji. Sa svojih 180 centimetara visine i 70 kilograma, Sufiev predstavlja prototip modernog borca, fizički impresivan i tehnički potkovan. No, ono što ga zaista izdvaja jest njegov profesionalni omjer pobjeda i poraza. S impresivnih 12 pobjeda i samo jednim porazom, Sufiev u Osijek dolazi kao borac čija statistika ulijeva strahopoštovanje. Takav omjer ne gradi se slučajno; on je rezultat godina napornog rada, discipline i talenta. Svaki ulazak u kavez za njega je dokazivanje, a pobjede su postale navika. Njegov protivnik na FNC 32 priredbi bit će Agy Sardari, borac koji će imati nimalo lak zadatak zaustaviti pobjednički niz opasnog Tadžikistanca i pokvariti mu debi pred hrvatskom publikom.

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