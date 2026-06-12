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MODNA IKONA /

Visoka je samo 102 centimetara: Nekad su je ismijavali, a danas osvaja srca milijuna ljudi

Visoka je samo 102 centimetara: Nekad su je ismijavali, a danas osvaja srca milijuna ljudi
Foto: Instagram
U svijetu koji ljepotu često definira kroz nerealno uske kalupe, jedna žena odlučno kroči naprijed kako bi srušila sve nametnute barijere. Njeno ime je Dru Presta, manekenka visoka svega 102 centimetra, čija priča nije samo o modi, već o otpornosti, samopouzdanju i nezaustavljivoj želji da se čuje glas onih koji su predugo bili nevidljivi.
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U svijetu koji ljepotu često definira strogo i nerealno, Dru Presta odlučno kroči naprijed kako bi srušila sve barijere. Visoka samo 102 centimetra, ova manekenka ne osvaja samo modne piste, već i srca milijuna ljudi širom svijeta.

Njezina priča nije samo o modi, već o otpornosti, samopouzdanju i borbi da glas onih koji su dugo bili nevidljivi napokon bude čut.

Od djetinjstva obilježenog nerazumijevanjem i zadirkivanjem, preko slučajnog susreta koji je promijenio njezin život, Dru je dokazala da stil, seksepil i moć ne poznaju visinu  i da prava ljepota leži u autentičnosti i hrabrosti da budeš svoj.

12.6.2026.
10:31
Lorena Motik
Instagram
VisinaženaPatuljak
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