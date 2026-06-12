Visoka je samo 102 centimetara: Nekad su je ismijavali, a danas osvaja srca milijuna ljudi

U svijetu koji ljepotu često definira strogo i nerealno, Dru Presta odlučno kroči naprijed kako bi srušila sve barijere. Visoka samo 102 centimetra, ova manekenka ne osvaja samo modne piste, već i srca milijuna ljudi širom svijeta.

Njezina priča nije samo o modi, već o otpornosti, samopouzdanju i borbi da glas onih koji su dugo bili nevidljivi napokon bude čut.

Od djetinjstva obilježenog nerazumijevanjem i zadirkivanjem, preko slučajnog susreta koji je promijenio njezin život, Dru je dokazala da stil, seksepil i moć ne poznaju visinu i da prava ljepota leži u autentičnosti i hrabrosti da budeš svoj.