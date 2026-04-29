Trump pooštrava pritisak: Iranske luke i izvoz nafte pod blokadom

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump kazao je svojim suradnicima da se pripreme za produljenu blokadu Irana, objavio je list The Wall Street Journal (WSJ) u utorak, pozivajući se na američke dužnosnike.

U nedavnim sastancima, Trump je odlučio nastaviti pritiskati iransko gospodarstvo i izvoz nafte sprječavanjem brodskog prometa prema i iz njegovih luka, navodi se u izvješću, uz napomenu da smatra kako druge opcije, uključujući nastavak bombardiranja ili odustajanje od sukoba, nose veći rizik od održavanja blokade.

Reuters nije mogao odmah potvrditi navode iz izvješća.

