PRIORITETI /

Luka Modrić ima četiri uvjeta za ostanak u Milanu: Evo što želi

Foto: Giuseppe Maffia/Alamy/Profimedia

Modrićev ostanak u Milanu, čini se, nije tako siguran

20.5.2026.
22:05
M.G.
Luka Modrić ima četiri uvjera za ostanak u Milanu i sljedeće sezone, otkrili su talijanski mediji.

Sky Sport Italia objavio je da Modrićeva budućnost ovisi o četiri faktora. Prvi je procjena vlastite fizičke spreme, jer želi biti siguran da može zadržati sadašnju razinu igre. Ostala tri uvjeta izravno su upućena upravi i definiraju sportski projekt u koji je Modrić spreman uložiti još jednu sezonu karijere.

Kao temeljni uvjet postavljen je plasman u Ligu prvaka. Na to se nadovezuje i zahtjev za jamstvima o klupskim ambicijama. Modrić traži da Milan tijekom ljeta uloži u pojačanja i stvori momčad sposobnu za borbu za naslov prvaka Italije te za značajniju ulogu u Ligi prvaka.

Posljednji, i jako važan uvet, je ostanak trenera Massimiliana Allegrija.

Luka ModrićMilanUgovorLiga PrvakaUvjet
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
