Luka Modrić ima četiri uvjeta za ostanak u Milanu: Evo što želi

Luka Modrić ima četiri uvjera za ostanak u Milanu i sljedeće sezone, otkrili su talijanski mediji.

Sky Sport Italia objavio je da Modrićeva budućnost ovisi o četiri faktora. Prvi je procjena vlastite fizičke spreme, jer želi biti siguran da može zadržati sadašnju razinu igre. Ostala tri uvjeta izravno su upućena upravi i definiraju sportski projekt u koji je Modrić spreman uložiti još jednu sezonu karijere.

Kao temeljni uvjet postavljen je plasman u Ligu prvaka. Na to se nadovezuje i zahtjev za jamstvima o klupskim ambicijama. Modrić traži da Milan tijekom ljeta uloži u pojačanja i stvori momčad sposobnu za borbu za naslov prvaka Italije te za značajniju ulogu u Ligi prvaka.

Posljednji, i jako važan uvet, je ostanak trenera Massimiliana Allegrija.