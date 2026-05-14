talijani tvrde

Drama u Milanu: Allegri na izlaznim vratima zbog sukoba s Ibrahimovićem, raste kaos u klubu

Foto: Stefano RELLANDINI/AFP/Profimedia

Dva kola prije kraja Serie A, Milan Luke Modrića drži četvrto mjesto, bodovno izjednačen s petoplasiranom Romom

14.5.2026.
13:38
Sportski.net
Stefano RELLANDINI/AFP/Profimedia
U Milanu vlada sve napetija atmosfera, a talijanski mediji pišu o mogućem velikom raspletu unutar kluba. Prema navodima Football Italie, trener Massimiliano Allegri navodno razmatra odlazak na kraju sezone zbog narušenih odnosa s klupskim savjetnikom Zlatanom Ibrahimovićem.

Situacija dolazi u osjetljivom trenutku za Milan, koji se, unatoč nedavnoj pobjedi najvećeg rivala i osvajanju dvostruke krune, i dalje bori za plasman u Ligu prvaka. Momčad je nakon impresivne serije od 24 utakmice bez poraza ušla u pad forme od početka travnja, što je dovelo u pitanje glavni sezonski cilj.

Dva kola prije kraja Serie A, Milan Luke Modrića drži četvrto mjesto, bodovno izjednačen s petoplasiranom Romom, dok mu tek dva boda prednosti bježi Como koji vodi Cesc Fàbregas. Borba za Ligu prvaka tako je potpuno otvorena.

Prema pisanju Corriere della Sera, odnos između Allegrija i Ibrahimovića opisuje se kao “nepostojeći”. Navodno je ključni prijelomni trenutak bio poraz od Napolija početkom travnja (1:0), nakon kojeg je došlo do ozbiljnih nesuglasica, uključujući raspravu oko statusa trećeg vratara za iduću sezonu.

Dodatne tenzije, pišu talijanski mediji, izazvalo je i to što je Ibrahimović održavao kontakt s Antoniom Cassanom, jednim od najglasnijih kritičara Milana, što je Allegri navodno doživio kao podrivanje autoriteta unutar svlačionice. Također se navodi da je Ibrahimović pojedinim igračima, među kojima se spominju Youssouf Fofana i Rafael Leão, davao taktičke smjernice mimo trenera.

U međuvremenu, Allegri se i dalje spominje kao potencijalni kandidat za preuzimanje talijanske reprezentacije nakon Gennara Gattusa, što dodatno pojačava špekulacije o njegovoj budućnosti u Milanu.

