Ivan iz 'Igre Chefova' otkrio što se događa kada se kamere ugase: 'Ovo je pauza od stresa'
Kandidat 'Igre Chefova', Ivan Kapitanić s pratiteljima je podijelio trenutke nakon što se kamere ugase
Kandidat Ivan Kapitanić, koji se je izborio za svoje mjestu u top 18 u "Igri chefova", na društvenim je mrežama podijelio fotografije sa snimanja emisije. Iako je show napeti i brutalan, fotografije prikazuju da se kandidati, unatoč stresu, dobro zabavljaju.
Na prvoj fotografiji pozira s noževima koje je dobio nakon prolaska u novi krug natjecanja.
Na drugoj fotografiji Ivan je pokazao kako se ekipa zabavlja između snimanja. "Ovako to izgleda u pauzama od stresa i kuhanja", poručio je Ivan.
Na trećoj fotografiji šest kandidata koji spadaju pod sivu skupinu poziraju sa chefom Tiborom Valinčićem.
Posljednja fotografija prikazuje kandidate kako piju alkoholno piće. "Opuštanje za prvi izazov uz domaće feričanačke proizvode", napisao je Ivan.
Iskrenost i smirenost je put do srca publike
Ivan je posebno dirnuo gledatelje zbog brutalne iskrenosti o borbi s autoimunom bolesti koju je, kako je otkrio, dobio zbog stresa na poslu. Iskrenost i smireni pristup kuhanju donijeli su mu ogromnu podršku publike.
"Čitam komentare na društvenim mrežama i posebno me dotaknuo jedan u kojem piše da se tako treba nositi sa životom. To mi je bilo prekrasno. I privatno dobivam jako puno poruka podrške i presretan sam zbog toga", poručio je Ivan za RTL.hr.
