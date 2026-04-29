NASMIJANI I UMORNI

Ivan iz 'Igre Chefova' otkrio što se događa kada se kamere ugase: 'Ovo je pauza od stresa'

Ivan iz 'Igre Chefova' otkrio što se događa kada se kamere ugase: 'Ovo je pauza od stresa'
Foto: RTL

Kandidat 'Igre Chefova', Ivan Kapitanić s pratiteljima je podijelio trenutke nakon što se kamere ugase

29.4.2026.
21:34
Kandidat Ivan Kapitanić, koji se je izborio za svoje mjestu u top 18 u "Igri chefova", na društvenim je mrežama podijelio fotografije sa snimanja emisije. Iako je show napeti i brutalan, fotografije prikazuju da se kandidati, unatoč stresu, dobro zabavljaju. 

Na prvoj fotografiji pozira s  noževima koje je dobio nakon prolaska u novi krug natjecanja. 

Na drugoj fotografiji Ivan je pokazao kako se ekipa zabavlja između snimanja. "Ovako to izgleda u pauzama od stresa i kuhanja", poručio je Ivan. 

Foto: Instagram

Na trećoj fotografiji šest kandidata koji spadaju pod sivu skupinu poziraju sa chefom Tiborom Valinčićem.

Foto: Instagram

Posljednja fotografija prikazuje kandidate kako piju alkoholno piće. "Opuštanje za prvi izazov uz domaće feričanačke proizvode", napisao je Ivan. 

Foto: Instagram

Iskrenost i smirenost je put do srca publike 

Ivan je posebno dirnuo gledatelje zbog brutalne iskrenosti o borbi s autoimunom bolesti koju je, kako je otkrio, dobio zbog stresa na poslu. Iskrenost i smireni pristup kuhanju donijeli su mu ogromnu podršku publike. 

"Čitam komentare na društvenim mrežama i posebno me dotaknuo jedan u kojem piše da se tako treba nositi sa životom. To mi je bilo prekrasno. I privatno dobivam jako puno poruka podrške i presretan sam zbog toga", poručio je Ivan za RTL.hr

