Bake neće štedjeti nikoga: 'Teško bi se naša unučad najela od ovog'

Timovi će se međusobno boriti za pobjedu u izazovima kako ne bi izgubili članove. U eliminacijama doći ćemo do finalne borbe za pobjednika 'Igre chefova' koji će osvojiti glavnu nagradu od 25.000 eura.

"Jako sam zadovoljan jer je konkurencija stvarno kvalitetna i stvarno sam sretan zbog sebe što sam do ovdje dogurao", misli Luka, a sve najviše zanima koji će ih chef odabrati u svoj tim.

"U koji god tim da odem - to su vrhunski chefovi! To su ljudi s iskustvom, znanjem… Ne može biti loše", smatra Viktoria dok većina misli kao Dejan: "Potpuno mi je svejedno u kojem ću biti timu. Svaki chef ima svoje kvalitete."

Nakon odluke tko će kuhati u kojem timu, doći će red za prve goste i prvo kuhanje! Pravilo je jasno: timovi dobivaju isti zadatak i imaju isto vremena za kuhanje te kuhaju za jedanaestero gostiju koji su povezani jednom temom. Kad su tanjuri gotovi, po traci ih šalju gostima na kušanje. Oni kušaju sva jela i vraćaju tanjur u boji tima čije im se jelo najviše svidjelo. Tim s najviše tanjura siguran je od eliminacija. Tijekom eliminacija jedan natjecatelj napušta show.

Večeras će timovi kuhati za gošće koje savršeno vladaju kuhinjom, njihova jela svi pokušavaju ponoviti, ali rijetko tko u tome uspijeva.

"Kuhate modernu gastronomiju za bake!" najavljuje Marijana. "Bit će jako zanimljivo nešto moderno napraviti a da bakice budu zadovoljne", smatra chef Toni, a Helena nastavlja: "Ne viđam baš često bake u fine dining restoranima."

Chefovi i timovi imaju deset minuta za pripremu i tada se mogu dogovarati o svemu, pokazivati im tehnike, ali kada to vrijeme istekne - ne smiju dirati ili kušati hranu svog tima. Svi su se složili da bi bake sigurno razveselilo neko ukusno varivo, ali s obzirom na to da moraju pripremati modernu interpretaciju nekog jela, neće im biti lako. Stiven i Toni igrat će na kartu ribe, a Tibor će riskirati s teletinom. I dok će natjecatelji pozorno slušati savjete svojih chefova, Tibor će se zapitati: "Možda nijedna baka neće htjeti ni probati to jelo, a kamoli ga ocijeniti?!"

A bake nisu došle štedjeti nikoga, pa će komentari biti prilično oštri.

"Teško bi se naša unučad najela od ovog", reći je jedna baka dok će druge tražiti dodatke bez kojih je njima ručak nezamisliv: "A gdje kruh uz ribu? Nema kruha? Fali kruha i pomfrita!" Ni moderna dekoracija neće proći ništa bolje uz zaključak: "Cvijeće u vrtu da, ali na tanjuru - ne!" Bake će jasno reći i što misle o malim porcijama na tanjuru, a i o pečenju imaju jasne stavove: "Kaj je to? To je sirovo!"

