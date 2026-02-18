Što se to događa u Sesvetama? Tri policijska vozila, sve puno krvi, jedna osoba u bolnici

Zagrebačka policija potvrdila nam je da je došlo do incidenta u srijedu oko 19 sati u Ninskoj ulici u Sesvetama. Međutim, bili su vrlo šturi oko detalja. Potvrdili su da je jedna osoba prevezena u KB Dubrava te su naglasili da ozljeda nije od vatrenog oružja.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

"Prolazio sam i vidio kako policija postavlja traku. Bila su ondje tri policijska vozila. Čuo sam da je netko navodno izboden nožem", rekao je jedan od prolaznika za 24sata.

Navodno je Ninska ulica bila toliko puna krvi da su morali zvati vatrogasce da to isperu.

Iz policije su naglasili da se sve okolnosti utvrđuju te da će više informacija biti poznato sutra.

