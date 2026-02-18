FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DRAMA U ZAGREBU /

Što se to događa u Sesvetama? Tri policijska vozila, sve puno krvi, jedna osoba u bolnici

Što se to događa u Sesvetama? Tri policijska vozila, sve puno krvi, jedna osoba u bolnici
×
Foto: Igor Soban/PIXSELL

Iz policije su naglasili da se sve okolnosti utvrđuju te da će više informacija biti poznato sutra

18.2.2026.
21:06
Tajana Gvardiol
Igor Soban/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zagrebačka policija potvrdila nam je da je došlo do incidenta u srijedu oko 19 sati u Ninskoj ulici u Sesvetama. Međutim, bili su vrlo šturi oko detalja. Potvrdili su da je jedna osoba prevezena u KB Dubrava te su naglasili da ozljeda nije od vatrenog oružja. 

Što se to događa u Sesvetama? Tri policijska vozila, sve puno krvi, jedna osoba u bolnici
Foto: Igor Soban/PIXSELL

"Prolazio sam i vidio kako policija postavlja traku. Bila su ondje tri policijska vozila. Čuo sam da je netko navodno izboden nožem", rekao je jedan od prolaznika za 24sata.

Navodno je Ninska ulica bila toliko puna krvi da su morali zvati vatrogasce da to isperu. 

Iz policije su naglasili da se sve okolnosti utvrđuju te da će više informacija biti poznato sutra.

POGLEDAJTE VIDEO: Svjedoci brutalnog napada u Rijeci: Nasilnici su prvo provocirali, a kad se mladić ustao...

SesveteNapadPolicija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx