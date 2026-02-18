FREEMAIL
freemail
TRAŽE RESURSE

Svjetsko prvenstvo u opasnosti: Jedan grad prijeti otkazom utakmica zbog novca za sigurnost!

Svjetsko prvenstvo u opasnosti: Jedan grad prijeti otkazom utakmica zbog novca za sigurnost!
Foto: Scott Coleman/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Isplatu otežava i blokada vlade

18.2.2026.
22:16
Vehmir Džakmić
Scott Coleman/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia
Održavanje utakmica Svjetskog prvenstva u Foxboroughu ozbiljno je upitno. Grad prijeti otkazivanjem svih sedam susreta na stadionu Gillette Stadium ako ne dobije 7,8 milijuna dolara za sigurnost, piše Daily Mail. Utakmice uključuju i četvrtfinale, a prve su zakazane već 13. lipnja.

Gradski dužnosnici ističu da mali Foxborough, sa 18.000 stanovnika, ne može unaprijed pokriti višemilijunske troškove: „To je kao da imamo sedam Super Bowla u 39 dana“, rekao je Bill Yukna iz gradskog odbora.

Isplatu otežava i blokada vlade, jer Ministarstvo domovinske sigurnosti trenutno ne radi. Organizacijski odbor Boston 2026 tvrdi da se radi na rješenju, no ključna dozvola za održavanje utakmica mora biti izdana do 17. ožujka.

Svjetsko Prvenstvo 2026.
