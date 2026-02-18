Svjetsko prvenstvo u opasnosti: Jedan grad prijeti otkazom utakmica zbog novca za sigurnost!

Održavanje utakmica Svjetskog prvenstva u Foxboroughu ozbiljno je upitno. Grad prijeti otkazivanjem svih sedam susreta na stadionu Gillette Stadium ako ne dobije 7,8 milijuna dolara za sigurnost, piše Daily Mail. Utakmice uključuju i četvrtfinale, a prve su zakazane već 13. lipnja.

Gradski dužnosnici ističu da mali Foxborough, sa 18.000 stanovnika, ne može unaprijed pokriti višemilijunske troškove: „To je kao da imamo sedam Super Bowla u 39 dana“, rekao je Bill Yukna iz gradskog odbora.

Isplatu otežava i blokada vlade, jer Ministarstvo domovinske sigurnosti trenutno ne radi. Organizacijski odbor Boston 2026 tvrdi da se radi na rješenju, no ključna dozvola za održavanje utakmica mora biti izdana do 17. ožujka.

POGLEDAJTE VIDEO: Tottenham je dočekao novog Hrvata, a Crouch se prisjetio poznate kolonije: Stajlinzi su tada bili drugačiji