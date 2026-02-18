FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVAKA ČAST /

Hrvatski reprezentativac u Španjolskoj dobio veliko priznanje: 'Najveći klub Europe'

Hrvatski reprezentativac u Španjolskoj dobio veliko priznanje: 'Najveći klub Europe'
×
Foto: Pedja Milosavljevic/STARS/Sipa Press/Profimedia

'Na vrlo dobroj smo razini, a iz tjedna u tjedan pokazujemo da idemo prema naprijed'

18.2.2026.
21:59
Hina
Pedja Milosavljevic/STARS/Sipa Press/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja primio je u Madridu nagradu časopisa "Gigantes del Basket“ za doprinos u lanjskom osvajanju španjolskog prvenstva s Real Madridom.

"Gigantes del Basket“ (Košarkaški divovi) je 38. put dodijelio svoje nagrade najistaknutijim igračima i momčadima u Španjolskoj. Hrvatski 30-godišnji igrač primio je priznanje "Div Lige Endese“, španjolske lige u kojoj je Real Madrid vodeći na tablici.

"Na vrlo dobroj smo razini, a iz tjedna u tjedan pokazujemo da idemo prema naprijed," izjavio je Hezonja za klupsku internetsku stranicu.

Real Madrid, sa 18 pobjeda i dva poraza, u srijedu je otputovao u Valenciju gdje se krajem tjedna igra završnica španjolskog Kupa kralja.

"Svaka momčad na koju naiđete ovdje je vrlo zahtjevna. Ovdje su najbolji“, rekao je Hezonja koji je bio proglašen najboljim igračem španjolske lige u mjesecu siječnju.

Real Madrid će u četvrtfinalu Kupa igrati s Unicajom iz Malage koju je prije četiri dana pobijedio u prvenstvu s 96-92. Na turniru se natječu još Valencia, Joventut, Barcelona, UCAM Murcia, Baskonia i Tenerife.

Real Madrid se nada osvajanju 30. Kupa u svojoj povijesti, nakon što je lani izgubio u finalu od Unicaje.

"Mi koji smo ovdje već dugo znamo kako to izgleda u najvećem klubu u Europi," rekao je Hezonja. "Svatko ima svoju ulogu i mora doprinositi timu. Na tome gradimo pobjedu“.

POGLEDAJTE VIDEO: Tottenham je dočekao novog Hrvata, a Crouch se prisjetio poznate kolonije: Stajlinzi su tada bili drugačiji

Real MadridMario Hezonja
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx