Umrla apsolutna legenda: Srbi nikada neće zaboraviti što je govorio o Nikoli Jokiću

Umro je Doug Moe (87), legendarni igrač i trener NBA momčadi Denver Nuggets.

Moe je vodio Nuggetse od 1980. do 1990. godine, upisavši 432 pobjede, što je bio rekord franšize sve dok ga u studenom 2024. nije nadmašio Michael Malone. No, Moeova ostavština nije bila samo u brojevima, već u stilu. Njegov "napad u pokretu" (motion offense) bio je čisti, kako su ga opisali, "organizirani kaos".

Mrzitelj uigranih akcija

Dok je ostatak lige igrao strukturiranu košarku, Moe je mrzio uigrane akcije. Njegova je momčad imala samo jedno pravilo: lopta se ne smije držati dulje od dvije sekunde. Sve se temeljilo na dodavanju, kretanju bez lopte i instinktu. Rezultat je bio napad koji je lomio suparnike i rekorde. Šest puta su Nuggetsi pod njegovim vodstvom bili najbolji napad lige, a u sezoni 1981./82. postavili su i danas važeći NBA rekord s prosjekom od 126,5 poena po utakmici.

Iako su desetljeća dijelila njihove ere, Moe je u Nikoli Jokiću vidio savršeno utjelovljenje svoje košarkaške vizije. Nesebičnost, kreativnost i čitanje igre bili su temelji Moeovog sustava, a upravo je to ono što Jokića čini dominantnim.

"On je savršen", izjavio je jednom Moe, diveći se Srbinovoj "nevjerojatnoj svjesnosti na terenu koja nadmašuje sve ostalo". Smatrao je kako je Jokićeva generacija najbolja u povijesti franšize te je u svom stilu prokomentirao kako im je jedina mana što "nemaju nijednog 'stiffa' (drvenog igrača)", jer su svi previše talentirani.

