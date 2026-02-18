FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'SMRZNUO SAM SE' /

Potres pogodio jug Dalmacije: 'Zatreslo momački. Smak svita se bliži!'

Potres pogodio jug Dalmacije: 'Zatreslo momački. Smak svita se bliži!'
×
Foto: EMSC

Prema brojnim komentarima na stranici EMSC jasno je da se potres osjetio u Metkoviću, na Pelješcu i kod susjeda u BiH

18.2.2026.
22:23
Tajana Gvardiol
EMSC
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Potres magnitude 3,3 stupnjeva po Richteru pogodio je u srijedu u 20.48 Jadransko more. Epicentar je bio na dubini od 15 kilometara, 37 kilometara južno od Neuma. 

Prema brojnim komentarima na stranici EMSC jasno je da se potres osjetio u Metkoviću, na Pelješcu i kod susjeda u BiH.

"Smrznuo sam se",

"Dobro je zatreslo!", 

"Pelješac, dosta dobro zatreslo 3 sekunde", nižu se komentari. Jedan je napisao kako je bilo par sekundi tutnjave, a drugi da je malo zagrmilo. 

"Zaljuljao se frižider i ormar. Dobro je i puklo kao eksplozija", piše jedan dok drugi dodaje da se prvo čula grmljavina pa udar.

"Opuzen, dobro je zatreslo!!",

"Čulo se i škripanje namještaja"

"U Metkoviću kratko, ali se dobro osjetilo", 

"Zatreslo momački. Smak svita se bliži".

POGLEDAJTE VIDEO: Obnova bez kraja: Potres bio 2020., povratak – možda 2030.

PotresDalmacijaPotres DalmacijaRichter
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx