Potres pogodio jug Dalmacije: 'Zatreslo momački. Smak svita se bliži!'

Potres magnitude 3,3 stupnjeva po Richteru pogodio je u srijedu u 20.48 Jadransko more. Epicentar je bio na dubini od 15 kilometara, 37 kilometara južno od Neuma.

Prema brojnim komentarima na stranici EMSC jasno je da se potres osjetio u Metkoviću, na Pelješcu i kod susjeda u BiH.

"Smrznuo sam se",

"Dobro je zatreslo!",

"Pelješac, dosta dobro zatreslo 3 sekunde", nižu se komentari. Jedan je napisao kako je bilo par sekundi tutnjave, a drugi da je malo zagrmilo.

"Zaljuljao se frižider i ormar. Dobro je i puklo kao eksplozija", piše jedan dok drugi dodaje da se prvo čula grmljavina pa udar.

"Opuzen, dobro je zatreslo!!",

"Čulo se i škripanje namještaja"

"U Metkoviću kratko, ali se dobro osjetilo",

"Zatreslo momački. Smak svita se bliži".

