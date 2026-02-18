FREEMAIL
UMRLA U 82. GODINI /

Barbara Nola oprostila se od majke: 'Ostajem, znaj, tvoje naporno derište'

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/Pixsell

Helena Buljeta Ujević, majka naše glumice Barbare Nole, umrla je u 82. godini

18.2.2026.
22:01
Hot.hr
Dusan Milenkovic/ATAImages/Pixsell
Hrvatska glumica Barbara Nola na društvenim mrežama dirljivom se objavom oprostila od majke Helene, koja je preminula u 82. godini. 

Uz objavu je podijelila fotografiju s majkom iz djetinjstva.

"Lijepa moja Helena, Hela, Helica, mamice Lucijina i moja! Sunce moje, dušo, krasotice! Zauvijek ću plivati tirkiznim oceanom tvoje beskrajne ljubavi i vjerovat ću ti i dalje da su svi ljudi zapravo dobri. Ostajem, znaj, tvoje naporno derište koje te muči da ga povedeš sa sobom u ured i sakriješ pod svoj stol a ne da moram u vrtić i biti bez tebe. Naš svijet se bez tebe bolno smanjio. Čuvaj nas s neba, ljubljena mamice", napisala je.

Podsjetimo, glumica je 2002. godine izgubila supruga redatelja i scenarista Lukasa Nolu s  kojim je bila u braku 28 godina i s kojim ima dvoje djece. Preminuo je 2022. nakon duge borbe s karcinomom, a Barbara je u javnim nastupima često govorila o tome kako joj je to iskustvo promijenilo život.

