Barbara Nola oprostila se od majke: 'Ostajem, znaj, tvoje naporno derište'

Hrvatska glumica Barbara Nola na društvenim mrežama dirljivom se objavom oprostila od majke Helene, koja je preminula u 82. godini.

Uz objavu je podijelila fotografiju s majkom iz djetinjstva.

"Lijepa moja Helena, Hela, Helica, mamice Lucijina i moja! Sunce moje, dušo, krasotice! Zauvijek ću plivati tirkiznim oceanom tvoje beskrajne ljubavi i vjerovat ću ti i dalje da su svi ljudi zapravo dobri. Ostajem, znaj, tvoje naporno derište koje te muči da ga povedeš sa sobom u ured i sakriješ pod svoj stol a ne da moram u vrtić i biti bez tebe. Naš svijet se bez tebe bolno smanjio. Čuvaj nas s neba, ljubljena mamice", napisala je.

Podsjetimo, glumica je 2002. godine izgubila supruga redatelja i scenarista Lukasa Nolu s kojim je bila u braku 28 godina i s kojim ima dvoje djece. Preminuo je 2022. nakon duge borbe s karcinomom, a Barbara je u javnim nastupima često govorila o tome kako joj je to iskustvo promijenilo život.

