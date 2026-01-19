Turci umjesto dinamovca dovode bivšeg dokapetana Hajduka?!

Nakon "bijega" Dinamovog Ronaëla Pierre-Gabriela turski Kayserispor se okreće novim opcijama. Naime, Radomir Đalović želi dovesti bivšeg (do)kapetana Hajduka – Frana Tudora.

Prema pisanju turskog novinara Reşata Cana Özbudaka upravo je kapetan poljskog Rakówa prva opcija kluba koji se bori za ostanak u turskoj Süper ligi. Iako Özbudak ne navodi za koliko bi ga Kayserispor doveo, za pretpostaviti je da bi Tudor ipak bio nešto skuplji od Pierre-Gabriela, budući da mu ugovor istječe za godinu i pol, dok Francuzu istječe već ovo ljeto.

ÖZEL | Kayserispor, Rakow forması giyen sağ bek Fran Tudor ile görüşmelere başladı! — Reşat Can Özbudak (@resatcan_ozbdak) January 19, 2026

Tudor je za Raków odigrao 237 utakmica u kojima je osvojio pet trofeja. Najčešće igra na poziciji desnog "wingbacka", ali u zadnje vrijeme često pokriva i poziciju stopera. Prije Rakówa je igrao za Hajduk gdje je skupio 139 nastupa te je bio zamjenik Lovre Kalinića na poziciji kapetana.

SportKlub pak navodi kako je opcija za desnog beka Kayserispora bivši igrač Dinama Petar Stojanović, koji je za Dinamo odigrao 187 utakmica u pet godina. Bilo kako bilo, izgleda da je jedino "sigurno" kako će Radomir Đalović svojega desnog beka pronaći u povijesnim knjigama HNL-a.

