FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEĆAK LEGENDE /

Turci umjesto dinamovca dovode bivšeg dokapetana Hajduka?!

Turci umjesto dinamovca dovode bivšeg dokapetana Hajduka?!
×
Foto: Arena Akcji/ddp Usa/profimedia

Tudor je za Raków odigrao 237 utakmica u kojima je osvojio pet trofeja

19.1.2026.
13:13
Sportski.net
Arena Akcji/ddp Usa/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon "bijega" Dinamovog Ronaëla Pierre-Gabriela turski Kayserispor se okreće novim opcijama. Naime, Radomir Đalović želi dovesti bivšeg (do)kapetana Hajduka – Frana Tudora.

Prema pisanju turskog novinara Reşata Cana Özbudaka upravo je kapetan poljskog Rakówa prva opcija kluba koji se bori za ostanak u turskoj Süper ligi. Iako Özbudak ne navodi za koliko bi ga Kayserispor doveo, za pretpostaviti je da bi Tudor ipak bio nešto skuplji od Pierre-Gabriela, budući da mu ugovor istječe za godinu i pol, dok Francuzu istječe već ovo ljeto.

Tudor je za Raków odigrao 237 utakmica u kojima je osvojio pet trofeja. Najčešće igra na poziciji desnog "wingbacka", ali u zadnje vrijeme često pokriva i poziciju stopera. Prije Rakówa je igrao za Hajduk gdje je skupio 139 nastupa te je bio zamjenik Lovre Kalinića na poziciji kapetana.

SportKlub pak navodi kako je opcija za desnog beka Kayserispora bivši igrač Dinama Petar Stojanović, koji je za Dinamo odigrao 187 utakmica u pet godina. Bilo kako bilo, izgleda da je jedino "sigurno" kako će Radomir Đalović svojega desnog beka pronaći u povijesnim knjigama HNL-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovako je Domagoj Duvnjak proživio dramu protiv Gruzije

Fran TudorRakowKayserisporRadomir đalovićHajdukDinamoPetar Stojanović
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NEĆAK LEGENDE /
Turci umjesto dinamovca dovode bivšeg dokapetana Hajduka?!